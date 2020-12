Jakob Johnson - ein junger American-Football-Spieler aus Stuttgart, der am 21. September 2020 deutsche Sportgeschichte in den USA schrieb. Kurz vor Weihnachten blickt der 25-Jährige auf eine ereignisreiche Zeit in der National Football League (NFL) zurück.

"Es waren lange zwei Jahre. Es ist viel passiert. Ich bin einfach nur froh, in so einer verrückten Zeit wieder Football zu spielen", sagte Johnson im Gespräch mit SWR Sport. Besonders ein Moment wird ihm immer in Erinnerung bleiben: Der zweite Spieltag der NFL-Saison-2020. Im Spiel seiner New England Patriots bei den Seattle Seahawks erzielt der gebürtige Stuttgarter seinen ersten NFL- Touchdown. Mit diesem Touchdown schreibt er deutsche Sportgeschichte. Er ist der erste deutsche American-Football-Offensivspieler, dem das gelingt.

Kämpfernatur Jakob Johnson

In seiner zweiten Saison bei den Patriots erarbeitet sich Johnson viel Spielzeit auf dem Feld. In allen Saison-Spielen kommt er bisher zum Einsatz. Seine Schulterverletzung aus dem letzten Jahr, die das frühe Saison-Aus für ihn damals bedeutete, ist abgehakt.

In einer bisher durchwachsenen Saison für das Team aus Foxborough richtet der 25-Jährige den Blick weiter nach vorne. Das Footballfeld zu betreten und die Atmosphäre zu spüren, ist für Johnson weiterhin speziell. "Dieser erste Moment, wenn du in dieses großen Stadion kommst, das ist etwas ganz Besonderes. Es ist immer eine coole Erfahrung," erzählt er gegenüber SWR Sport.

Heimatverbundenheit

Seine schwäbische DNA begleitet Johnson im täglichen Leben in den USA weiterhin. Wurde 2019 extra auf den "Black Friday" gespart, um sich ein TV-Gerät zu besorgen, ist es dieses Jahr ein Sound-System für sein eigenes Apartment.

Die besinnliche Weihnachtszeit lässt den früheren Spieler der Stuttgart Scorpions Vergleiche zwischen den USA und Deutschland ziehen.

Weihnachten: Boston vs. Stuttgart

Traditionelles deutsches Weihnachtsessen wie Sauerbraten mit Knödel, das es früher bei ihm zuhause gab, kann der Fullback mittlerweile selbst kochen. Bei seinen Mitspielern macht er sich dadurch allerdings nicht sonderlich beliebt. "Der Sauerbraten ist nicht gut angekommen. Nach dem ersten Biss haben alle die Gesichter verzogen. Sie mochten den sauren Geschmack nicht. Sie wollen eher Schnitzel, Würstchen und vor allem Bier."

Den Stuttgarter Weihnachtsmarkt mit all seinen Buden, Dekorationen und Weihnachtslichtern vermisst er zur Weihnachtszeit sehr. In Boston gibt es allerdings auch Weihnachtsbeleuchtung - manchmal auch sehr viel davon. "Die Leute hängen hier so viele Lichter an ihre Häuser, da sieht man das Haus vor lauter Lichterketten nicht mehr."

Zum Abschluss verrät Johnson im Interview mit SWR Sport sogar seine Liebe zu alt-traditionellen Weihnachtsliedern und singt eine kleine Strophe.