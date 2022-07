Jürgen Scholz führt künftig den Sport in Baden-Württemberg

Jürgen Scholz ist der neue Präsident des Landessportverbandes Baden-Württemberg (LSVBW).

Der 61-jährige Bürgermeister von Sersheim wurde in Offenburg von den 170 Delegierten in einer geheimen Wahl mit einer Zustimmung von 96,6 Prozent an die Spitze der Dachorganisation des organisierten Sports in Baden-Württemberg gewählt.

Scholz, der krankheitsbedingt nicht bei der Mitgliederversammlung anwesend sein konnte, war der einzige Kandidat und ist der achte LSVBW-Präsident. Er tritt die Nachfolge von Elvira Menzer-Haasis (Albstadt) an, die nach sechs Jahren nicht mehr kandidiert hat.

"Ich will versuchen noch mehr ein Wir-Gefühl zu schaffen, die Atmosphäre durch eine positive Motivation zu verbessern und die gemeinsamen Werte des Sports zu stärken", sagte Scholz in einer Videobotschaft. Der LSVBW vertritt als größte Personenorganisation des Landes mit 3,9 Millionen Mitgliedschaften in 11.230 Sportvereinen.