Toto Wolff bleibt Teamchef des Weltmeister-Rennstalls Mercedes. Der Vertrag mit Daimler wäre Ende des Jahres ausgelaufen und Wolff hatte eigenen Angaben zufolge auch darüber nachgedacht, kürzer zu treten.

In den bald acht Jahren in der Formel 1 hat Toto Wolff bei diesem 360-Tage-Job wenig Zeit zur Regeneration und wenig Zeit mit der Familie gehabt. Durch die Corona-Pandemie habe er in Ruhe reflektieren können. "Aber am Ende bin ich zu der Entscheidung gekommen, dass es eine Work-Life-Balance bei mir gar nicht gibt. Bei mir ist eigentlich alles Life. Mir macht es Spaß, dieses Unternehmen zu führen, und ich teile die Passion für den Motorsport mit meiner Frau", sagte der ehemalige Rennfahrer. "Ja, ich bleibe in der Formel 1! Auch als Teamchef", bestätigte der 48-Jährige jetzt im Interview der "Süddeutschen Zeitung" (Freitag).

Wolff: "Salary Cap wird mit Sicherheit kommen"

Wolff geht davon aus, dass es in der Formel 1 künftig eine Gehaltsobergrenze für die Fahrer geben wird. "Der Salary Cap wird mit Sicherheit kommen", betonte der Österreicher. In den US-amerikanischen Ligen gebe es diese Struktur seit zehn Jahren. Man habe damit den "Wer bezahlt dem anderen mehr"-Wettbewerb der Milliardäre gestoppt und die Gehälter auf zugegeben sehr hohem Niveau gedeckelt. "Damit wurden die Unternehmen profitabel", sagte Wolff und fügte an: "So bleibt der ganze Zirkus am Leben. Man kann nicht verlangen, dass Investoren in die Formel 1 einsteigen und auch bleiben, wenn sie jedes Jahr aufs Neue ihr Team subventionieren müssen."

Vor dem letzten Saisonrennen der Formel 1 an diesem Wochenende in Abu Dhabi stand bereits fest, dass der britische Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton ebenso seinen siebten WM-Titel gewonnen hat wie das Mercedes-Team.