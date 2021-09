Triumphe & Tränen: Pit Beirer - gelähmt aber glücklich

per Mail teilen

Pit Beirer aus Ludwigshafen am Bodensee war in den 1990er Jahren der beste deutsche Motocrossfahrer. Sechsmal wurde er deutscher Meister, viermal WM Dritter, einmal Vize-Weltmeister. Ein absolutes Ausnahmetalent. Für viele war er der Michael Schumacher der Motocross-Szene.

Wegen seines aggressiven Fahrstils wurde er von allen Pitbull genannt. Mit unbändigem Willen kämpfte er für sein großes Ziel: Die Weltmeisterschaft in der 250er Königsklasse gewinnen.

Am Pfingstsonntag 2003 war dieser Traum beendet. Beim WM-Lauf im bulgarischen Sevlievo stürzte Pit Beirer schwer. Mit dem Helikopter wurde er in ein Militärkrankenhaus geflogen, lag dort fünf Tage im Koma. Die Diagnose: Bruch des 6. Brustwirbels, Querschnittslähmung.

Ein Unfall, der sein Leben veränderte

Mit eisernem Willen arbeitete Beirer in der Reha in der Spezialklinik Murnau für seine körperliche Unabhängigkeit und die Rückkehr zu Ehefrau Ilona und der sechs Monate alten Tochter. Das Rehaprogramm, das normalerweise 6 Monate dauert, absolvierte er in drei Monaten.

2004 gab ihm sein Rennstall KTM, die Chance für einen beruflichen Umstieg. Zunächst betreute er Sportler und Sponsoren. Über verschiedene Stationen arbeitete er sich ganz nach oben. Seit 2010 ist er Sportdirektor von KTM und verantwortlich für 460 Mitarbeiter und 100 Millionen Euro Jahresetat.

Eine unglaubliche Geschichte von Willenskraft, Optimismus und Hoffnung.