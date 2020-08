Die Formel 1 kehrt auf den Nürburgring zurück. Das Rennen am 11. Oktober könnte mit Zuschauern stattfinden. Wie soll das gehen? Die Veranstalter nutzen den Oldtimer-Grand-Prix als Testlauf. Bis zu 5.000 Zuschauer dürfen an die Rennstrecke - im Gesundheitsministerium ist man davon nicht begeistert.

Es ist laut, richtig laut. Was viele als Lärmbelästigung empfinden ist in der Region rund um den Nürburgring Musik in den Ohren der Menschen. Der Motorsport fasziniert, die Nordschleife - Mythos und Marke.

Sondergenehmigung für den Nürburgring

Ohne Zuschauer fehlen dem Tourismus wichtige Einnahmen. Nach der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung in Rheinland-Pfalz sind bei Außenveranstaltungen maximal 350 Teilnehmende erlaubt - außer die lokalen Behörden erteilen eine Sondergenehmigung. Von dieser Ausnahme profitieren die Veranstalter am Nürburgring dieses Wochenende, wenn sie den traditionellen Oldtimer-Grand-Prix mit tausenden Zuschauern ausrichten.

Zweite Corona-Welle nähert sich

Zum Jubeln ist Alexander Wilhelm vom Gesundheitsministerium in Rheinland-Pfalz wahrlich nicht zumute. Wilhelm ist besorgt: "Wir hätten uns in der Tat gewünscht, dass die Zahl deutlich niedriger angesetzt wird." Die Landesbehörde empfahl der Kreisverwaltung, maximal 1000 Personen pro Tag zu erlauben. Denn: Das Robert-Koch-Institut meldet am Freitag einen weiteren Anstieg der Corona-Zahlen: 1.147 Neuinfektionen in Deutschland. Statt einer Welle der Begeisterung, dass Zuschauer wieder zu einem Sportereignis dürfen nähert sich die zweite Corona-Welle.



Maskenpflicht, abgetrennte Bereiche, personalisierte Tickets

Ein umfangreiches Hygienekonzept, das auch mit der Universitätsklinik in Bonn abgestimmt wurde, sorgte dafür, dass die Kreisverwaltung Ahrweiler die Genehmigung für 5.000 Zuschauer pro Tag erteilte. Neben den geltenden Abstands- und Hygieneregeln enthält es unter anderem folgende Punkte: Maskenpflicht bis zum Betreten des zugeteilten Sitzplatzes, personalisierte Tickets und ein Belegungsplan der Tribünen, der die Besucher bestmöglich voneinander trennen soll. So wurden extra Parkzonen eingerichtet und die Tribünen in Sitzblöcke unterteilt, in denen maximal vier Personen nebeneinandersitzen dürfen.

Im Gespräch mit dem SWR verteidigt Pressesprecher Alexander Gerhard das Konzept gegen Kritik, auch aus dem Gesundheitsministerium: "Wir haben alles dafür getan, dass mit einem Veranstaltungsbesuch das Risiko so gering wie nur irgendwie möglich zu halten." Er verweist auf andere Naherholungsgebiete, die gerade jetzt bei hochsommerlichen Temperaturen begehrt sind. "Ich glaube ich dass wir als strukturierte und professionelle Veranstaltungslocation einen Beitrag leisten können, dass die Menschen ein Stück Normalität erleben dürfen", so Gerhard.



Erst Vorkriegsrennwagen, dann Formel 1-Boliden

Laut Veranstaltungsleiter wurden bisher 3.000 Tickets verkauft. Die Motorsportfans können in den kommenden Tagen beim der Vintage Sports Car Trophy Vorkriegsrennwagen und beim Formel-1-Demolauf Ferraris der 1970er und 90er Jahre bestaunen. Insgesamt gehen 300 Rennwagen an den Start.

Die Großveranstaltung soll vor allem ein Testlauf für die Formel 1-Rennen sein, die Anfang Oktober nach sieben Jahren Pause erstmals wieder am Nürburgring stattfinden. Anfang Juli ist die Saison gestartet und findet derzeit noch bei Geister-Kulisse statt. Das soll sich, wenn es nach Nürburgring-Geschäftsführer Mirco Markfort geht, aber bald ändern: "Zuschauer sind ein bedeutender Faktor einer jeden Veranstaltung. Sie sorgen für die einzigartige Atmosphäre." Damit sie auch in zwei Monaten in Adenau Stimmung machen können, soll bald ein entsprechendes Konzept entwickelt werden.