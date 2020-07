Die Verantwortlichen des Nürburgrings haben Gespräche mit den Formel-1-Machern über ein mögliches Comeback bestätigt. Auf dem Hockenheimring wird 2020 definitiv kein Formel-1-Rennen gefahren.

Die Formel 1 könnte nach Medienberichten im Oktober auf den Nürburgring zurückkehren. Demnach wollen die Verantwortlichen der Königsklasse die Rennstrecke in der Eifel voraussichtlich als Ersatz in den Rennkalender aufnehmen. "Die Gespräche zwischen der Formel 1 und dem Nürburgring haben seit der letzten Austragung 2013 immer wieder stattgefunden", sagte Alexander Gerhard,ein Sprecher der Nürburgring GmbH dem SWR. "Auch dieses Jahr haben wir miteinander gesprochen. Zu vermelden gibt es im Moment aber nichts."

Das könnte sich jedoch bald ändern. Denn am Donnerstag hatte Jorn Teske, Geschäftsführer des Hockenheimrings bestätigt, dass in diesem Jahr definitiv kein Formel-1-Rennen auf dem Traditionskurs in Nordbaden gefahren wird. "Wir haben immer versucht, eine Lösung zu finden. Wir sind aber immer bei unserer Maßgabe geblieben, dass wir nicht auf Kosten sitzen bleiben dürfen", sagte Teske. "Wir sind am Ende nicht zusammengekommen." Allerdings plant die Formel 1 auch in der Corona-Saison mit etwa 15 bis 18 Rennen, um um die vollen TV-Gelder erlösen zu können. Bislang stehen jedoch nur 10 Termine fest. Und Branchenprimus Mercedes setzt sich ebenfalls für einen Grand Prix in Deutschland ein. Das Nachrichten-Portal "T-Online" hat berichtet, dass Teams sich bereits in Hotels in der Eifel eingebucht haben. Pressesprecher Bradley Lord konnte dies für Mercedes jedoch nicht bestätigen.

Rennen auf dem Ring am 11. Oktober?

Das Online-Portal "motorsport-magazin.com" berichtete, dass ein Rennen auf dem Nürburgring nur noch eine Formsache zu sein scheine. Als wahrscheinliches Datum gelte der 11. Oktober. Sollte es so kommen, müssen sich die Fahrer möglicherweise auf kühle Verhältnisse in der Eifel gefasst machen. Auf die Frage, wie die Voraussetzungen sein müssten für ein Comeback in diesem Jahr, antwortete Gerhard: "Wie wir in der Vergangenheit immer betont haben, muss die Austragung einer Formel 1 auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten für den Nürburgring sinnvoll sein. An dieser Maßgabe hat sich nichts geändert."