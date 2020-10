So viel Zeit hatte er zuvor nie. Durch Corona durfte Mike Rockenfeller seinen Job als DTM-Fahrer nicht ausüben. Jetzt ist klar: Am 1. August beginnt die Saison mit Geisterrennen. Und der gebürtige Neuwieder fiebert dem Auftakt entgegen.

Er lacht, kugelt sich mit seinem dreijährigen Sohn Paul am Boden und fühlt sich offensichtlich pudelwohl. Normalerweise verbringt Mike Rockenfeller das Frühjahr damit, Rennen in den USA zu fahren und danach Tests für die anstehende DTM-Saison zu absolvieren. Zu Hause am Bodensee ist Rockenfeller dann eher selten. Doch wegen der Corona-Pandemie war alles abgesagt und der 36-Jährige viel zu Hause. Zeit, die er häufig für seine beiden Söhne Phil und Paul hatte. Fußball, Fahrradfahren oder Karten spielen.

Wertvolle Wochen

Auch wenn er am Anfang durch das viele Gewusel und den Lärmpegel mal den Koller bekommen hat, hat er gemerkt, wie wertvoll diese Wochen waren: "Du kannst dich schon gar nicht mehr an die Zeit erinnern, als die wirklich ganz klein waren. Das zeigt eigentlich, wie sehr man sich darauf konzentrieren sollte, die Zeit zu genießen, wenn die Kleinen noch so von einem abhängig sind und das so genießen. Das ist schon schön."

Erster Test am Nürburgring

Mitte Juni dann war es so weit: Der erste und einzige Test vor dem Saisonstart stand an. Für Rockenfeller war es fast so ein Gefühl, wie bei einem kleinen Kind, das stundenlang vor dem Freizeitpark steht und wartet, dass es endlich rein darf. Mit glänzenden Augen erzählt er vom Eindruck: "Dann zu diesem Test zu kommen, endlich wieder das Auto zu sehen, zu riechen, die Mechaniker, also den Benzingeruch und zu sagen, es geht los." Die Leidenschaft ist bei ihm definitiv noch da. Das spürt man bei jeder Silbe, die über seine Lippen kommt.

Rockenfellers letzte Saison mit Geisterrennen

Seit 2007 fährt der Neuwieder ununterbrochen in der DTM, hat 2013 den Titel geholt. Diese wird allerdings seine letzte Saison sein. Sein Arbeitgeber Audi hat den Rückzug zum Ende des Jahres angekündigt. Wie es danach weiter geht, weiß Rockenfeller noch nicht. Aber er ist sich sicher, dass irgendwo ein neues Türchen aufgehen wird. Die letzten Rennen seiner DTM-Karriere will er daher genießen und idealerweise mit einem Gesamtsieg auch seine Chancen auf neue Möglichkeiten im Rennsport erhöhen.

Training, Training, Training

In der Corona-Pause war er trotzdem viel auf der Straße unterwegs - mit dem Fahrrad. Zum Beispiel mit Ex-Rad-Profi Andreas Klöden hat er hunderte Kilometer rund um den Bodensee abgespult, ist fit wie selten zuvor. Außerdem hat er sich mit Personal-Coach Philipp Marschall in Form gehalten, nimmt ihn sogar erstmals zu allen Rennen mit. In seinem Büro mit Blick auf den Bodensee steht ein Rennsimulator. Stundenlang hat er vor den Bildschirmen gesessen. Bremspunkte finden, die Grenzen ausloten - all das funktioniert auch ganz gut virtuell. Und es ist eine Geschäftsidee. Im vergangenen Jahr hat er eine Firma gegründet und ist mit Simulations-Rennen ins E-Sport-Geschäft eingestiegen.

Vater, Vater, Vater

Seine Söhne Phil und Paul dürfen nur selten an den Profi-Simulator. Als Ersatz hat ihnen Mike Rockenfeller mit etwas Holz aus dem Baumarkt einen kleinen eigenen Simulator gebaut und die Playstation angeschlossen. Hier haben die Jungs mindestens genauso viel Spaß. Sollte Rockenfeller nach dieser Saison keinen direkten Anschluss-Vertrag als Rennfahrer bekommen, kann er sich auch eine kleine Auszeit vorstellen. Denn Ende des Jahres erwartet Frau Susanne Kind Nummer drei. Somit hätte er mehr Zeit, sich seiner zweiten großen Leidenschaft zu widmen: seiner Rolle als Vater.