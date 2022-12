Mick Schumacher wird Mercedes-Pilot

Mick Schumacher fährt ab nächster Saison Mercedes. Nachdem sein Vertrag bei Haas nicht verlängert wurde, wird der Deutsche ab 2023 Testfahrer im Team.

Die Spatzen pfiffen es schon seit Wochen von den Dächern: Mick Schumacher hat ab nächster Saison den Mercedes-Stern auf der Brust. Der 23-Jährige wird die Rolle des Test- und Simulatorfahrers bekleiden. Der Deutsche äußerte sich in einer Pressemitteilung des Teams: "Ich betrachte dies als eine Art Neuanfang und bin Toto und allen Beteiligten sehr dankbar für das Vertrauen, das sie in mich setzen. Die Formel 1 ist eine faszinierende Welt, in der man nie aufhört zu lernen."

Sein Stammcockpit beim Mittelfeld-Team Haas hatte der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher verloren. Das zweite Jahr beim US-Rennstall verlief für den ehemaligen Formel-2-Meister nicht nach Wunsch. Zunächst war sein Teamkollege Kevin Magnussen besser als Schumacher. Zusätzlich sorgte er mit mehreren Unfällen für viel Kleinholz und teure Rechnungen. Das gefiel Haas-Teamchef Guenther Steiner eher weniger.

Aufschwung genügt nicht für F1-Verbleib

Zwar sammelte er im weiteren Saisonverlauf noch seine ersten Punkte in der Königsklasse, seinen Platz verlor er dennoch an den 35-jährigen Nico Hülkenberg. Der Emmericher kehrt damit als Stammfahrer zurück in die Formel 1.

Schumacher soll vor allem im Rennsimulator des Teams sitzen und so an der Weiterentwicklung des neuen Autos arbeiten. Mit dem W14 will Mercedes nach Platz drei in diesem Jahr wieder zurück an die Spitze. Lernen kann Schumacher auch von den Einsatzfahrern. Bei Mercedes trifft er auf Rekordsieger Lewis Hamilton und den als kommenden Weltmeister gehandelten George Russell.

Mick Schumacher ist ab kommender Saison Test-und Simulatorfahrer bei Mercedes. Teamchef Toto Wolff hält große Stücke auf den 23-Jährigen. Mercedes

Teamchef Toto Wolff zeigte sich schon mal voll des Lobes für Schumacher: "Mick ist ein talentierter junger Fahrer, und wir freuen uns, ihn im Team zu haben. Er ist ein harter Arbeiter, hat eine ruhige und methodische Herangehensweise und ist immer noch hungrig, zu lernen und sich als Fahrer zu verbessern."

Auf den Spuren des Vaters

Den Werdegang betrachtend, schlägt Mick einen ähnlichen Weg ein wie sein Vater. Michael war einst selbst Mercedes-Junior, bevor er in die Formel 1 aufstieg und mit Benetton sowie Ferrari WM-Siege feierte. Elf Jahre fuhr Schumacher für Ferrari – und dominierte mit der Scuderia Anfang der 2000er-Jahre die Formel 1. Nach seinem ersten Rücktritt 2006, kehrte er 2010 für drei Jahre mit Mercedes zurück. Doch die großen Erfolge blieben aufgrund schlechter Autos aus.

Sohn Mick war ab 2019 im Förderprogramm von Ferrari. Der Vertrag lief aber zum Ende dieser Saison aus. Somit war Mick frei für einen Job bei Mercedes. Neben seiner Rolle als Ersatzfahrer soll Schumacher bei allen 23 Rennen vor Ort sein – auch aus Marketingzwecken. Der Name Schumacher ist immer noch ein Zugpferd in der Formel 1.

Schumacher hofft durch den Wechsel zu Mercedes darauf, in die Formel 1 zurückkehren zu können. Unter anderem erhielt der diesjährige Ersatzfahrer von Mercedes Nyck de Vries für die Saison 2023 ein Stammcockpit bei Williams. Solch eine Zukunft wünscht sich auch Mick Schumacher.