1985 tödlich verunglückt: Rennsport-Legende wäre heute 70 geworden

Am heutigen Mittwoch würde Manfred Winkelhock seinen 70. Geburtstag feiern. Der Waiblinger verunglückte bei einem Unfall im Sommer 1985 in Kanada tödlich. SWR Sport erinnert an einen der größten Motorsportler Deutschlands.

Er war einer der populärsten deutschen Rennfahrer, vielleicht sogar das größte Rennsporttalent seiner Zeit. Doch seine Karriere endete viel zu früh nach einem Sportwagen-Rennen im kanadischen Mosport: Manfred Winkelhock starb mit 32 Jahren am 12. August 1985, nachdem er einen Tag zuvor beim 1.000-Kilometer-Rennen schwer verunglückt war. Am heutigen 6.Oktober 2021 würde Manfred Winkelhock seinen 70. Geburtstag feiern.

Motorsportfamilie Winkelhock

Manfreds Bruder Joachim schaffte es auch bis in die Formel 1, wurde Le Mans-Sieger und gewann Rennen in der Deutschen Tourenwagen-Meisterschaft. Manfreds Sohn Markus packte es ebenfalls bis in die Königsklasse des Motorsports, er fuhr 2007 auf dem Nürburgring ein Formel-1-Rennen und brachte es dabei sogar zu einigen Führungsrunden. Aktuell fährt Markus Winkelhock in der DTM für Audi.

Manfred Winkelhocks tragischer Unfall in Kanada

11. August 1985: Im Rahmen eines Rennens der Sportwagen WM im kanadischen Mosport verunglückt Winkelhock nach etwa zweieinhalb Stunden des knapp sechs Stunden dauernden Rennens. Winkelhock kam in einer Linkskurve plötzlich von der Strecke ab. Der 600 PS starker Porsche 962 des Kölner Kremer-Teams prallte mit hoher Geschwindigkeit gegen eine Begrenzungsmauer. Erst nach 25 Minuten konnten die Rettungsmannschaften damals den schwerverletzten Winkelhock mit Schweißgeräten aus dem Wrack befreien. So lange hing er bewusstlos in den Anschnallgurten. Auch eine Notoperation in einer Klinik in Toronto konnte sein Leben nicht retten. Winkelhock wachte nicht mehr aus dem Koma auf und starb einen Tag nach dem Unfall am 12. August 1985.

Manfred Winkelhock gemeinsam mit Niki Lauda im August 1983 auf dem Hockenheimring imago images Imago/Sven Simon

Manfred Winkelhock hatte seine Karriere 1976 mit einem Sieg in der Nachwuchsserie im VW-Junior-Cup begonnen. Nach ersten Erfolgen wechselte er in die deutsche Rennsportmeisterschaft, als BMW-Werksfahrer des Junior-Teams, in dem Marc Surer und der Amerikaner Eddie Cheever seine Partner waren. Dieses Trio wechselte später in die Formel 2, in der Winkelhock 1980 einen spektakulären Überschlag auf der Nürburgring-Nordschleife unverletzt überstand. Kurz darauf schaffte der Waiblinger 1982 den Sprung in die Formel 1. Drei Jahre fuhr er für das Pfälzer ATS-Team. Seine erste Platzierung war zugleich die beste: Platz fünf beim Großen Preis von Brasilien 1982 in Rio de Janeiro.

Nur Formel 1 fahren reichte nicht

Für den Rennstall der Kölner Brüder Manfred und Erwin Kremer bestritt er parallel zur Formel-1-WM zusammen mit dem Schweizer Marc Surer die Langstrecken-Weltmeisterschaft. Sein größter Erfolg war ein Sieg beim 1.000-Kilometer-Rennen in Monza im April 1985. Marc Surer war auch beim Rennen in Mosport, mit dem tragischen Ausgang, Teamkollege von Manfred Winkelhock. Beide waren eng befreundet. Noch heute wirkt Surer tief betroffen, wenn er über Winkelhock redet: "Manfred war ein totaler Kämpfer, der immer am Limit fuhr. Wenn er nur die kleinste Lücke sah, überholte er bedingungslos. Aber zuallererst war er für mich nicht der Rennfahrerkollege, sondern der treue Freund."

Heute würde Manfred Winkelhock 70. Die motorsportverückte Familie Winkelhock würde diesen Tag sicherlich gerne ausgiebig feiern. Was bleibt, ist die Erinnerung an einen Rennfahrer, dessen Spuren im Motorsport nicht nur in Ergebnislisten zu finden sind.