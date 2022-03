Ist die Formel 1 noch zeitgemäß? Ein Pro und Contra

Steigende Benzin-Preise, der Klimawandel, fragwürdige Gastgeber - die Diskussion um die Formel 1 ist in vollem Gange. Ein Pro und Contra von Holger Kühner und Günther Schroth.

Contra: Das ist kein Sport - das kann jetzt weg

Die Formel 1 geht ja als Sport durch. Was daran sportlich sein soll, wenn das beste Material gewinnt und nicht der beste Sportler, habe ich allerdings nie komplett verstanden. In der Formel 1 ist es in der Regel so: Die besten Motoren und die besten Ingenieure gewinnen die meisten Rennen. Also die Techniker von Lewis Hamilton und Max Verstappen. Das ist nicht weiter ehrenrührig, denn etwa beim Bobfahren ist das ja genauso. Da räumen die deutschen Wintersportler Jahr für Jahr die Medaillen ab, weil sie auch das beste Material hingestellt kriegen.

Dennoch habe ich mit den Bobfahrern kein Problem. Denn die machen kaum Dreck. Sie werden von der Schwerkraft angetrieben, rutschen schnell einen künstlichen Eiskanal hinunter und schaden damit allenfalls denen, die den Berg nicht verunstaltet haben wollen. Dass die Deutschen immer gewinnen, ist der halben Welt im Grunde egal, weil dort sowieso niemand Bob fährt.

Die Formel 1 verbraucht viel zu viel Treibstoff

Ganz anders ist das in der Formel 1. Da guckt die halbe Welt dabei zu, wie Autos sinnbefreit im Kreis herumfahren und dabei die Luft verpesten. Ein Formel1-Bolide wird nicht mit Schwerkraft, sondern mit Benzin angetrieben. Er verbraucht nach seriösen Berechnungen an einem Wochenende mehr Sprit als ein normales Auto im ganzen Jahr. An den drei Renn-Tagen also so viel wie ein PKW an 365. Ein Jahr für einen PKW ist ein Wochenende für einen Rennwagen.

Zuerst wurde das Auto erfunden - und gleich darauf das schnelle Wett-Fahren. Das war vor knapp 140 Jahren. Zu einer Zeit also, als man noch keine Ahnung hatte, was diese neue Technik alles an Folgen mit sich brachte. Zum Beispiel einen Klima-Wandel, den viele Hellsichtige schon seit Jahrzehnten kommen sahen und den nur ein paar Hartnäckige immer noch leugnen.

Lieber schnelles Internet statt schnelle Autos

Die Erfindung des Autos brachte der Welt eine nie gekannte Mobilität, die Erfindung des Rennautos aber nur unnötige Schnelligkeit. Junge Menschen wollen keine schnellen Autos, die wollen schnelles Internet. Mit dem Auto um die Wette zu fahren ist ein Anachronismus – ein aus der Zeit gefallenes Altherren-Hobby.

Ist die Formel 1 noch Sport – oder kann das jetzt weg? Darauf habe ich persönlich eine klare Antwort. Von mir aus mir kann sie jetzt endlich weg.

Von Günther Schroth

Pro: Diskussion um Spritverbrauch ist scheinheilig

Ist die Formel 1 umweltfreundlich? Nein, das war sie noch nie. Kein Auto ist das. Auch ein E-Auto ist nicht umweltfreundlich. Ist das die Rechtfertigung für die Formel 1 – nein, auch nicht. Der Benzinpreis schlägt täglich neue Rekorde und ich frage mich: Sind 2 Euro 20 nicht vielleicht sogar noch zu billig. Die große Automobilnation Deutschland hat die Trendwende – weg von den Verbrennermotoren - komplett verschlafen. In der großen Ölkrise 1973 gab es vor Weihnachten vier autofreie Sonntage. Die Sorge war dabei nicht die, dass die Paketzusteller die Weihnachtsgeschenke nicht rechtzeitig liefern – nein. Es gab weder Internet, auch keinen Freihandel, wie wir ihn heute kennen und schätzen. Die Frage war: Für wie viele Generationen reicht das Erdöl noch? Schon der vierte autofreie Sonntag funktionierte nicht mehr, weil es zu viele Ausnahmen gab. Die Diskussion um den Verzicht auf die Formel 1 Saison ist, bezogen auf den aktuellen Spritverbrauch also scheinheilig. Wenn dann hätte man spätestens 1973 schon Konsequenzen ziehen müssen.

Eine Million Liter - sind im Straßenverkehr schnell verbraucht

An jedem Tag saugen wir die Erde aus, Erdöl wächst nicht nach. Experten schätzen, dass während einer Formel--1-Saison gut eine Million Liter Benzin verbraucht werden, dabei ist nur der beste Kraftstoff gut genug. Eine Million Liter. Das ist viel.

Bei einer Verkehrszählung 2018 wurden in Stuttgart an 43 Mess-Stationen allerdings mehr als 900.000 Fahrzeugbewegungen gezählt - innerhalb von 24 Stunden. Selbst bei einem gutmütig geschätzten Verbrauch von 5 Litern pro 100 Kilometern wären beim Verzicht auf nur einen Kilometer Autofahrt gleich 45.000 Liter gespart. Zugegeben. Der Motor des Taschenrechners stottert dabei ein wenig. Deshalb anders gerechnet: Nehmen wir eine Million dieser 5-Liter Autos. Jedes fährt 20 Kilometer - und 1 Million Liter Benzin sind: verbrannt. Einer Rechnung des Automobilclubs von Deutschland geht bei einem Preis von 2 Euro für einen Liter Superbenzin mehr als ein Euro an den Staat. Ist das nun die Rechtfertigung für die Formel 1? Steuern senken?

Formel 1 macht Spaß

Nein. Die Formel 1 macht Spaß. Laute Autos, die im Kreis fahren. Piloten, die die Grenzen der Physik ausreizen. Die Formel 1 war in den vergangenen Jahren auch immer ein Labor für Serienfahrzeuge. Und die Formel 1 hat immer wieder Typen hervorgebracht, an denen man sich reiben kann, der eine mein Publikumsliebling, der andere unsympathisch und kühl. Weltmeister Max Verstappen aus den Niederlanden, der Brite Lewis Hamilton, nun Mick Schumacher, der nach Leichtigkeit sucht, um sich von der Last zu befreien, der Sohn des legendären Michael Schumacher zu sein. Formel 1 ist big business, auch das ist normal im Sport. Normal ist auch, dass in Deutschland aktuell kein Rennen mehr gefahren wird. Es gibt seit Jahren Bedenken gegen dies und das. Würde – nur mal angenommen – ein Rennen in Deutschland stattfinden und es gäbe keine Corona-Beschränkungen. Das Rennen wäre ausverkauft – garantiert.

Von Holger Kühner