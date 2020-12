Der Crash von Romain Grosjean in der ersten Rennrunde des großen Preises von Bahrain erschüttert die Motorsportwelt. Der glimpfliche Ausgang kommt einem Wunder gleich, wie Rennfahrer Markus Winkelhock im Interview mit SWR Sport bestätigt.

SWR Sport: Herr Winkelhock, welche Eindrücke nimmt ein ehemaliger Formel-1-Pilot von einer solchen Katastrophe auf der Rennstrecke mit? Waren Sie am Fernsehgerät live dabei?

Markus Winkelhock: Ich saß zum Zeitpunkt des Rennstarts im Auto auf der Autobahn und habe im Radio gehört, dass es einen schlimmen Startunfall gegeben hat. Als ich abends den Unfall das erste Mal auf dem großen Bildschirm gesehen habe, war das schon schockierend. Solche Bilder hat man im Motorsport seit den siebziger oder achtziger Jahren nicht mehr gesehen. Es war extrem viel Glück dabei. Erst der Einschlag in die Leitplanke mit über 200 km/h. Das übersteht man nur mit einem sehr sicheren Auto unbeschadet. Dann kommt der zweite Faktor dazu: Das Feuer. Grosjean hat Glück, dass er nicht bewusstlos war und aus eigener Kraft aussteigen konnte. Und zum dritten Mal hat er Glück, dass der Unfall in der Runde nach dem Start passiert ist, in welcher das Medical Car nah hinter dem Fahrerfeld ist. Es waren viele Faktoren für die er auch der FIA und den Streckenbauern dankbar sein muss, dass alles so sicher geworden ist.

SWR Sport: In den zuständigen Medien wurde schon kurz nach dem Unfall diskutiert, ob eine andere Streckenbeschränkung, wie zum Beispiel ein Reifenstapel, an dieser Stelle besser geeignet wäre. Was ist ihre Meinung als Fahrer zu dieser Debatte?

Markus Winkelhock: Ich bin kein Unfallgutachter, der so etwas entscheiden kann und kenne mich da vielleicht auch ein bisschen zu wenig aus. Sicherlich hängt man sich mit dem Auto in einen Reifenstapel eher ein, aber in diesem Fall hängt das Auto auch in der Leitplanke. Ich könnte mir vorstellen, dass hier ein Reifenstapel von Vorteil gewesen wäre. So wie das Monocoque in der Leitplanke verkeilt war hat Grosjean Glück, dass er das Auto überhaupt verlassen kann. Da wird auch das Halo zum Lebensretter. Ich habe anfangs auch gesagt, dass das Halo den Charakter der Formel-Autos ein Stück weit kaputt macht. In den letzten Jahren muss man aber sagen, dass das Halo in einigen Rennklassen Leben gerettet hat. Ich glaube, dass wir gestern erneut ein Pro für das Halo-System erlebt haben.

Was ist das Halo-System? Das Halo-System ist ein Bügel aus Titan, welcher den Kopf eines Rennfahrers in Formel-Rennwagen umgibt. Seit 2018 muss jedes Formel-1-Fahrzeug über diese Sicherheitsmaßnahme verfügen, um den Fahrer vor Kopfverletzungen zu schützen. Nach seiner Einführung stand das Halo-System wegen seines Aufbaus und seiner Optik in der Kritik.

SWR Sport: Abschließend gefragt, haben wir in Bahrain ein Wunder gesehen?

Markus Winkelhock: Es ist auf jeden Fall ein kleines Wunder. Es sind so viele Faktoren dabei gewesen, wo er einfach Glück hatte. Das Datum sollte sich Grosjean gut merken und eventuell einen zweiten Geburtstag feiern. Bei solchen Unfällen gehört viel dazu, dass man unversehrt aussteigt. Gerade dass er sich im Feuer nur die Handoberflächen etwas verbrannt hat, da gehört viel Glück dazu.