Das Trainingsdebüt von Mick Schumacher in der Formel 1 ist aufgrund des schlechten Wetters am Nürburgring ins Wasser gefallen. Letztlich fiel der komplette Trainingstag den Wetterbedingungen zum Opfer .

Angesichts von Dauerregen und Nebel in der Eifel konnte der Rettungshelikopter nicht starten – dies aber ist Bedingung. Der 21-jährige Schumacher sollte in der ersten Trainingseinheit am Freitag erstmals unter Wettkampfbedingungen einen Formel-1-Boliden bewegen. Sein Alfa Romeo mit der Startnummer 37 blieb aber wie alle anderen Rennwagen in den Garagen.

Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher vertrat am Freitagvormittag den Alfa-Stammfahrer Antonio Giovinazzi. Auch zur zweiten Einheit wurde es nicht besser. Um 15 Uhr hätte das letzte Freie Training des Tages über eineinhalb Stunden beginnen sollen, um 16 Uhr strich die Rennleitung auch diese Session. Auch für die Fans vor Ort war das eine riesige Enttäuschung: 15.000 Tickets hatten die Veranstalter für das Wochenende abgesetzt. Die Räder bei Mercedes, Ferrari & Co. standen aber still.

Das Wetter am Nürburgring soll am gesamten Rennwochenende mäßig bleiben. Kühle Temperaturen und Wind werden auch für Samstag sowie das Rennen am Sonntag (14:10 Uhr) erwartet, an diesen Tagen werden aber allenfalls Schauer erwartet.

Damit bleiben Vettel, bei der letzten Auflage 2013 noch Sieger, und seinen Kollegen nur das Abschlusstraining am Samstag (12 Uhr) vor der Qualifikation, um sich an die Strecke zu gewöhnen. Die Formel 1 fährt erstmals seit 2013 wieder auf dem Nürburgring. In Corona-Zeiten haben die Betreiber die Erlaubnis erhalten, bis zu 20.000 Zuschauer auf die Tribünen zu lassen.

Das Gesundheits- und Hygienekonzept der Veranstalter sah unter anderem einen kontaktlosen Ticketverkauf vor, zudem gibt es eine klare räumliche Trennung der Fans auf den Rängen. Corona-Verhaltensregeln sind obligatorisch.