Am Wochenende war die Formel 1 nach sieben Jahren zurück auf dem Nürburgring. Mercedes-Star Lewis Hamilton siegte vor 13.500 Zuschauern beim Großen Preis der Eifel und zog durch seinen 91. Formel-1-Erfolg mit dem bisherigen Rekordsieger Michael Schumacher gleich. Die Veranstalter zogen nach den drei Tagen ein positives Fazit.

Die Motorsport-Königsklasse am Ring - das sorgte für großes internationales Interesse. Die Nürburgring GmbH als Veranstalter schrieb nach eigenen Angaben eine "schwarze Null". Auch im Umfeld der Rennstrecke profitierten Betriebe und Händler. Und auch die Fans waren begeistert - schließlich bekamen sie auch einiges geboten. Alles in allem also ein rundum gelungenes Formel-1-Wochenende in der Eifel.