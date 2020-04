Die Formel 1 gastiert in diesem Jahr eventuell doch wieder auf dem Hockenheimring. Grund ist der durch die Corona-Pandemie durcheinander gewirbelte Terminplan der Formel 1.

Aufgrund der zahlreichen Renn-Absagen durch die Corona-Pandemie könnte ein Ersatz-Grand-Prix in Hockenheim eine Option sein - möglicherweise auch ohne Zuschauer. Gegenüber dem SWR bestätigte die Geschäftsführung der Hockenheimring GmbH, dass man sich mit der Formel 1-Gesellschaft darüber ausgetauscht habe.

Noch keine konkreten Verhandlungen

Angesichts des derzeitigen Verbots von Großveranstaltungen in Deutschland sei man aber noch nicht in konkrete Verhandlungen eingetreten, so ein Sprecher. Der Rennbetrieb in der Formel 1 ruht aktuell vorerst bis Ende Juni. Die Formel 1 plant nun ohne Zuschauer in die Saison zu starten, am 5. Juli soll es in Österreich losgehen.

Der Hockenheimring war in dieser Saison nicht berücksichtigt worden, weil andere Rennveranstalter ein wesentlich höheres Startgeld zahlen können. Beim letzten Großen Preis von Deutschland auf dem Hockenheimring hat Max Verstappen vor Sebastian Vettel und Daniil Kwjat gewonnen.