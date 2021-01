Vor 25 Jahren gewann Michael Schumacher das Formel 1-Rennen auf dem Nürburgring. Am kommenden Wochenende ist die Königsklasse des Motorsports nach siebenjähriger Pause zurück in der Eifel. Und mit Michaels Sohn Mick ist wieder ein Schumacher dabei.

Nicht umsonst trägt Michael Schumacher den Spitznamen Regengott, auf nasser Strecke ist er für die Konkurrenz kaum zu schlagen. Und in der Eifel regnet es in Strömen an diesem 01. Oktober 1995, an dem der Benetton-Pilot mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Weltmeistertitel machen könnte. Doch der Franzose Jean Alesi im Ferrari führt und Schumacher kommt nicht an ihm vorbei. Dann, drei Runden vor Schluss, setzt Schumacher zum Überholmanöver an, zieht in einer scharfen Linkskurve am Franzosen vorbei und gibt die Führung nicht mehr ab.

Vorentscheidung im WM-Rennen

Die Fans am Streckenrand feiern den jungen Deutschen frenetisch, der WM-Titel ist ihm nun kaum noch zu nehmen. Schumacher benötigt nur noch vier Punkte aus den verbleibenden drei Rennen, sein Vorsprung auf den Briten Damon Hill scheint uneinholbar. Der Sieg am Nürburgring bedeutet noch nicht den WM-Sieg. Doch drei Wochen später gewinnt Schumacher auch das Rennen in Japan und wird zum zweiten Mal Weltmeister.

Der Triumph 1995 ist der Beginn einer besonderen Beziehung zwischen Schumacher und dem Nürburgring. Vier weitere Siege fährt Schumacher dort zwischen 2000 und 2006 ein. Kein anderer Fahrer hat das Rennen so oft gewonnen, sein Streckenrekord aus dem Jahr 2004 steht immer noch. Und auch auf der Rennstrecke selbst hat der Formel-1-Rekordsieger seine Spuren hinterlassen; seit 2007 ist eine Kurve nach ihm benannt.

Sieben Jahre nach dem letzten Formel 1-Rennen in der Eifel werden am kommenden Wochenende nun erstmals wieder Piloten das "Schumacher-S" durchfahren - und unter ihnen ist einer, für den das ein ganz besonderes Erlebnis wird: Michaels Sohn Mick Schumacher. Am Freitag feiert der 21-Jährige im freien Training seine Formel 1-Premiere. Die zahlreichen Motorsportfans am Streckenrand werden ihn feiern, genau wie seinen Vater vor 25 Jahren.

Von einem Grand Prix-Sieg am Nürburgring oder gar einem Weltmeistertitel ist Mick Schumacher derzeit noch weit entfernt. Aber zumindest der Aufstieg in die höchste Klasse im Motorsport scheint dem jungen Piloten, der derzeit die Nachwuchsklasse Formel 2 anführt, bereits so gut wie sicher. Experten zufolge wird der Sohn des siebenmaligen Weltmeisters bereits in der kommenden Saison Stammfahrer bei Alfa Romeo, dem Team, für das er auch am Freitag auf dem Nürburgring an den Start geht.

Vater Michael Schumacher wechselte kurz nach seiner Sternstunde am Nürburgring 1995 vom Team Benetton zum italienischen Rennstall Ferrari. Für die Scuderia fuhr er zu fünf Weltmeistertiteln in Folge und wurde zur absoluten Formel 1-Legende. 25 Jahre später steht nun auch sein Sohn Mick vor einem besonderen Rennen am Nürburgring. Und voraussichtlich steht auch ihm am Saisonende ein entscheidender Wechsel bevor - in die Formel 1.