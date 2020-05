Der Hockenheimring wäre bereit die Formel 1 wieder in der Kurpfalz zu begrüßen. Die Verantwortlichen der Rennstrecke stellen klare Forderungen – zeigen sich aber gesprächsbereit.

Inmitten der schwierigen Situation kommt der Hockenheimring plötzlich doch wieder für ein Formel-1-Rennen im Jahr 2020 ins Gespräch: Geschäftsführer Teske bestätigte kürzlich dem SWR, dass man regelmäßig mit der Formel 1 in Kontakt stehe. Durch die Verschiebung der diesjährigen Saison ist bisher noch ungewiss, in welcher Konstellation die europäischen Rennen stattfinden werden. Können Motorsportfreunde also doch noch auf einen Großen Preis von Deutschland in diesem Jahr hoffen?

Dauer 0:40 min Jorn Teske zum Hockenheimring 2 Jorn Teske stellt klare Forderungen

Ganz so einfach ist das nicht. Sollte 2020 ein Formel-1-Rennen auf deutschem Boden stattfinden, dann höchstwahrscheinlich ohne die üblichen 60-70.000 Zuschauer. Dadurch würden dem Veranstalter gigantische Einnahmen entgehen – Jorn Teske fordert deshalb ein neues Geschäftsmodell: "In der Vergangenheit mussten wir eine sehr hohe Antrittsgebühr zahlen, im Gegenzug bekamen wir die Ticketeinnahmen. Das macht so jetzt keinen Sinn mehr."

Vergangenen Sommer strich die Formel 1 den Hockenheimring aus dem Kalender

Die Formel 1 strich den traditionsreichen Hockenheimring im vergangenen Jahr aus ihrem Kalender – und Deutschland stand ohne eigenen Austragungsort der beliebten Motorsportrennen da. Schon 2018 hatten die Verantwortlichen des Hockenheimrings erklärt: Einen neuen Vertrag mit der Formel 1 (gültig ab 2020) gebe es nur, wenn man kein finanzielles Risiko tragen müsse. Eine Einigung kam seitdem nicht zustande.

In den letzten Jahren waren die Ticketeinnahmen stetig zurückgegangen, das anfänglich gute Geschäft wurde für Hockenheim immer teurer. So kamen die Stadt Hockenheim, die mehrheitlich am Hockenheimring beteiligt ist, und die Geschäftsführung der Rennstrecke zu einem Beschluss: Zukünftige Rennen müssten an eine finanzielle Absicherung gekoppelt sein, Minusgeschäfte seien ab sofort ausgeschlossen.

Durch Corona stehen die Motoren still

Doch auch ohne Formel-1-Rennen steht das Unternehmen vor dem nächsten Problem: Das Coronavirus legt aktuell den Hockenheimring lahm, auf die Auswirkungen musste der Rennveranstalter breitspurig reagieren. "Wir haben verschiedenste Szenarien durchgerechnet und viele Maßnahmen eingeleitet", erklärt Geschäftsführer Jorn Teske. Neben der Instandhaltung habe man Investitionen und Projekte stoppen müssen, außerdem gab es Veränderungen im Personalbereich.

Dauer 0:59 min Jorn Teske zum Hockenheimring Corona-Auswirkungen auf den Hockenheimring

Aber nicht nur die ausbleibenden Großveranstaltungen schaden der Sportstätte, laut Teske fehle auch das Tagesgeschäft. "Solange der tägliche Streckenbetrieb nicht wieder aufgenommen werden kann, erleiden wir jeden Tag Umsatzeinbrüche." Wann das besser wird, ist noch unklar. "Wir hangeln uns derzeit von Verordnung zu Verordnung und hoffen auf weitere Lockerungen im Streckenbetrieb", sagt er.

Klare Forderungen für künftige Rennen am Hockenheimring

Die Bedingung für zukünftige Formel-1-Rennen am Hockenheimring ist für Geschäftsführer Teske klar: "Die Formel 1 hätten wir sehr gerne hier, aber nur ohne finanzielles Risiko." Das sei vor allem in Zeiten wie diesen besonders wichtig.

Dauer 0:25 min Norbert Haug zum Hockenheimring Norbert Haug zum Hockenheimring

Motorsportexperte Norbert Haug sieht es ähnlich: "Das geht nur, wenn Liberty Media die Strecke anmietet und dann ein Rennen austrägt." Ein Rennen mit Zuschauern in diesem Jahr hält der Journalist auch für unwahrscheinlich: "Ich glaube nicht, dass wir Großveranstaltungen noch in diesem Jahr noch erleben werden." Von der Wiederaufnahme der historischen Strecke in den Rennkalender 2020 ist man also noch weit entfernt.