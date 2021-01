per Mail teilen

Er kennt sie alle, die Formel-1-Legenden wie Michael Schumacher, Sebastian Vettel oder Lewis Hamilton. Bernd Mayländer kommt auf die Strecke, wenn es gekracht hat. Seit 20 Jahren sorgt der Waiblinger als Safety-Car-Fahrer für die Sicherheit. Selbst für Weltmeister gilt: Überholverbot. Auch vergangenes Wochenende beim Formel-1-Comeback am Nürburgring.

Als Bernd Mayländer in der 44. Runde mit seinem Safety-Car auf die Strecke fährt und sich alle Fahrer für fünf Runden hinter ihm einordnen müssen, wird der Führende Lewis Hamilton schnell ungeduldig: "Könnt ihr dem Safety-Car sagen, dass es schneller fahren soll", funkt der Mercedes-Pilot. Auch dem Zweitplatzierten Max Verstappen ist das Tempo zu langsam, die Reifen werden kalt.

Selbst wenn sich die Könige der Formel 1 beschweren, bleibt Mayländer cool. "Zu langsam sein, kann man im Safety-Car nicht. Deshalb ist das Safety-Car ja auf der Strecke, weil etwas vorgefallen ist. In dem Fall hatten wir das Problem, dass das Feld sehr weit auseinandergezogen war. Und als Führender hat Lewis dann natürlich das Problem, dass er am langsamsten fahren muss. Wir sind nicht Vollspeed gefahren, aber das war auch Anweisung der Rennleitung", erzählt der 49-Jährige im Interview mit SWR Sport in Rheinland-Pfalz.

Mayländer sorgt für Spannung

Bernd Mayländer ist keiner, der auf dem Siegerpodest Sektduschen verteilt und trotzdem steht er wie kein Zweiter für Konstanz in der Königsklasse. Seit 2000 fährt er das Safety-Car bei allen Formel-1-Strecken und fachsimpelt mit den Fahrern über die unterschiedlichen Runden-Profile in Melbourne, Bahrain oder eben auf dem Nürburgring.

"Ich habe mehrere Weltmeister in meiner Zeit gesehen. Angefangen bei Schumacher natürlich, über Alonso, Räikkönen und Vettel, bis hin zu Lewis Hamilton. Michael ist mein Favorit, denn er ist zu einer anderen Zeit gefahren. Aber in der Kombination mit Mercedes ist Hamilton derzeit unschlagbar", erzählt er. Bernd Mayländer, Safety-Car-Fahrer

Angefangen hat der Waiblinger 1988 mit Kartrennen, danach startete er die Motorsport-Karriere im Porsche-Cup. Der Karrierehöhepunkt: Mit seinem Porsche holte er im Jahr 2000 den Sieg beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und wurde, nach einer Saison als Safety-Car-Fahrer in der Formel 3000, zur Formel 1 berufen. Seitdem hat Mayländer weltweit und bei Wind und Wetter fast 400 Rennen bestritten, immer als "Rudelführer". Hinter ihm rückt das Feld also näher zusammen, das sorgt für Spannung und kann den Rennverlauf auf den Kopf stellen.

Bernd Mayländer aus Schorndorf fährt seit 20 Jahren das Safety-Car der Formel 1 und bestimmt dann das Renn-Tempo. Imago HochZwei

Ob nach einem Unfall, Motorschaden oder bei Dauerregen: Wenn Bernd Mayländer blinkt und auf die Strecke fährt, müssen sich alle Fahrer hinten anstellen, egal ob sie Weltmeister sind oder nicht.