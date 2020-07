Bericht: Formel 1 fährt 2020 doch in Hockenheim

Die Formel 1 wird nach Informationen von "Auto, Motor und Sport" in diesem Jahr einen Grand Prix in Hockenheim austragen. Wie das Fachmagazin berichtete, fährt die Motorsport-Königsklasse "nach den aktuellen Plänen" im Oktober auf dem Traditionskurs in Nordbaden.