Als jüngster deutscher Fahrer startet Valentino Catalano in seine erste Formel-4-Saison. Um sich irgendwann seinen Traum von der Formel 1 zu erfüllen, gibt der Pfälzer Vollgas – und trainiert hart an der Rennakademie im legendären Le Mans.

Wenn es nach ihm geht, dann jagt er in ein paar Jahren für Ferrari über die bekanntesten Rennstrecken der Welt. Valentino Catalano ist 14 Jahre alt und hat einen Traum: Der Pfälzer will in die Formel 1. Dafür ist er auf einem ganz guten Weg: Im August startet er als jüngster deutscher Fahrer in der französischen Formel-4-Meisterschaft. SWR Sport hat mit ihm per Videoanruf gesprochen.

Seine Leidenschaft für den Motorsport hat Valentino seinem italienischen Vater zu verdanken. Denn Daniel Catalano war früher selbst Rennfahrer und nahm seinen damals fünfjährigen Sohn das erste Mal mit zur Kartbahn. "Danach wollte ich nicht mehr damit aufhören", erinnert sich Valentino.

Nachdem er mit neun und zehn Jahren die Junioren-Kartmeisterschaft in Rheinland-Pfalz gewann, maß sich der gebürtige Westheimer mit elf Jahren das erste Mal mit den besten Kartfahrern und Kartfahrerinnen Deutschlands. 2019 wagte er dann den nächsten Schritt: Mit 13 verabschiedete er sich vom Kartsport und setzte sich ins Cockpit eines Formel-4-Wagens.

Zwischen Training und Rennstrecke ist noch Zeit für die Schule

Da Valentino viel unterwegs ist, verpasst er häufig Teile des Schulunterrichts. Den Stoff muss er dann selbstständig nachholen. Dabei müsse er sich seine Zeit gut einteilen zwischen Lernen, Hausaufgaben und dem körperlichen Fitnesstraining. "Das ist schon manchmal schwierig, aber es gehört einfach dazu. Und weil es meine Leidenschaft ist, gebe ich mir auch gerne so viel Mühe."

Auch das Ringen begeistert Valentino Catalano

Neben der Rennstrecke nimmt sich der Nachwuchsfahrer sogar Zeit für eine sportliche Abwechslung. Seit zwei Jahren ist er Ringer beim badischen SV Germania Weingarten. Sein Manager zeigte ihm 2018 den Sport, seitdem ist Valentino fasziniert.

Außerdem hat das Ringen auch Vorteile für seine Karriere im Motorsport: „Es ist sehr gutes körperliches Training, weil man so gut wie alle Muskelgruppen trainiert“, erzählt der 14-Jährige. Die zusätzlich aufgebauten Muskeln habe er schnell auch auf der Rennstrecke bemerkt. Auf die Matte geht Valentino aber nur im Winter. Während einer Motorsport-Saison könnte ihn eine Verletzung gehörig aus der Bahn werfen.

Letzter Feinschliff an der legendären Strecke in Le Mans

Seine erste Formel-4-Saison fährt Valentino Catalano für die französische FFSA Academy. Die französische Meisterschaft ist eine der wenigen, in der die Fahrer schon ab 14 Jahren fahren dürfen. In Deutschland und Italien ist das erst ab 15 Jahren erlaubt.

Dass die Akademie in Le Mans direkt an der legendären 24-Stunden-Rennstrecke liegt, freut den Westheimer: "Sie ist wahrscheinlich die legendärste Rennstrecke der Welt. Das ist schon cool." Im nächsten Satz gibt sich Valentino aber schon wieder professionell: "Man sollte sich darüber aber nicht so viele Gedanken machen, sondern einfach seine Leistung abrufen."

Konkurrenzsituation in der Rennakademie: "Beste Freunde sind wir nicht"

In Westfrankreich ist Valentino Catalano der jüngste von 20 Fahrern, die aus der ganzen Welt stammen und zwei bis fünf Jahre älter sind. Im Gegensatz zu Valentino haben seine Teamkameraden alle schon Erfahrung in der Formel 4 gesammelt. Von ihnen will er so viel wie möglich lernen.

Doch kollegiale Mentoren hat er in der Akademie bisher keine gefunden. Man unterhalte sich zwar abseits der Strecke, aber auf dem Asphalt "schenkt man sich nichts", berichtet Valentino. Man komme zwar miteinander aus, "aber beste Freunde sind wir auch nicht."

Motorsport - ein teures Hobby

Jeder F4-Fahrer muss das eigene Auto von seinem Rennteam mieten – in Valentinos Fall kostet das eine sechsstellige Summe für seine erste Saison. – "Als normaler Mensch kann man das nicht bezahlen. Dafür braucht man schon Unterstützung von seinen Partnern", weiß der Pfälzer.

Den größten Rückhalt erfährt Valentino aber von seiner Familie. Dafür müssen seine Eltern und seine ältere Schwester auch mal zurückstecken, damit er seinen Traum leben kann. Druck spüre der 14-Jährige deshalb trotzdem nicht. "Ich probiere einfach, meine 100 Prozent immer abzurufen, dann kann ich mir am Ende auch nichts vorwerfen."

Valentino Catalano blickt ehrgeizig nach vorn

Für seine erste Formel-4-Saison, die am 21. August startet, setzt sich Valentino ambitionierte Ziele: "Die Juniorwertung (14- & 15-Jährige) will ich auf jeden Fall gewinnen. In der Gesamtwertung möchte ich Highlights setzen", erklärt Valentino. Was das bedeutet? "Mal einen Podiumsplatz holen, vielleicht sogar einen Sieg oder eine schnellste Runde." An Selbstvertrauen fehlt es dem Achtklässler nicht.

Für seine weitere Karriere hat er auch schon die eine oder andere Vorstellung. Nach der Formel 4 will er in höhere Formel-Klassen aufsteigen, auch der Tourenwagen-Sport sei eine Option. Das Endziel liegt jedoch auf der Hand: "Natürlich die Formel 1. Das ist die Königsklasse des Motorsports und deshalb mein größter Traum."