Die Coronakrise trifft auch den Autobauer Daimler schwer, mehr als 15.000 Stellen sollen abgebaut werden. Trotzdem leistet sich der Stuttgarter Konzern das teure Engagement in der Formel 1. Wie passt das zusammen?

Seit Anfang Juli ist die Formel 1 wieder da – und mit ihr ein Milliardengeschäft. An der Spitze steht wie schon letzte Saison das Team von Mercedes. Lewis Hamilton und Valtteri Bottas dominieren ihre Konkurrenz, sehr zur Freude des Mutterkonzerns Daimler.

Der Stuttgarter Börsengigant investiert viel in den Motorsport – und fährt wortwörtlich jedes Jahr hohe Gewinne ein. Dass gleichzeitig wegen Corona mehr als 15.000 Stellen abgebaut werden sollen, passt schlecht ins Bild. Jörg Howe findet das Engagement in der Formel 1 trotzdem richtig. Er ist Leiter der Globalen Kommunikation bei Daimler und hat sich mit SWR Sport zu einem exklusiven Interview getroffen.

Formel 1 bietet Daimler eine unersetzbare Werbeplattform

"Die Formel 1 gehört zur DNA von Mercedes", sagt Howe und verweist damit auf die lange, erfolgreiche Historie des Stuttgarter Rennstalls. Außerdem ist die Formel 1 eine Werbeplattform, von der andere Firmen nur träumen können. Knapp zwei Milliarden Fernsehzuschauer erreiche man insgesamt, so Howe. Um ohne den Motorsport auf den gleichen Werbewert zu kommen, müsste man ein Vielfaches mehr ausgeben.

Zu guter letzt sei die Rennstrecke eine Schaubühne für die eigene Technologie. "Wir demonstrieren in der Formel 1, was wir technisch können", so Howe. Viele Innovationen teste und perfektioniere man im Rennsport, bevor sie in die Serienproduktion eingeführt werden. So wird das F1-Team von Mercedes ab 2023 beispielsweise nur noch mit synthetischen Kraftstoffen fahren.

Dauer 1:32 min Jörg Howe: Das macht die Formel 1 so wertvoll Daimler-Marketingchef Jörg Howe erklärt, warum das Engagement in der Formel 1 so wichtig ist.

Stuttgarter zahlen nur einen Bruchteil der Formel 1-Kosten

Die Führungsetage von Daimler ist sich einig: Mercedes bleibt in der Formel 1. Langfristig zahle das Engagement positiv auf die Marke ein, außerdem halten sich die Kosten in Grenzen. Von den Ausgaben in Höhe von über 300 Millionen Euro zahlt Daimler nur 15 Prozent.

Auf die Frage, was die Belegschaft davon hält, die jetzt eventuell um ihre Jobs fürchten muss, gibt Howe nur eine vage Antwort: "Bei uns gibt es viele Fans der Formel 1." Falls sie sich entscheiden müssten, würden die Angestellten am Ende vermutlich aber doch eher ihren Job wählen – bei aller Liebe zum Motorsport.

Mercedes fährt der Konkurrenz davon – Spannung bleibt aus

Was den sportlichen Wettkampf angeht, muss sich die Formel 1 Kritik gefallen lassen. In den letzten sechs Jahren gingen die Fahrer- und Konstrukteursweltmeisterschaften allesamt an Mercedes. Fehlende Spannung sieht Jörg Howe deshalb aber nicht. Gerade zum Ende der letzten Saison habe man gesehen, welch große Konkurrenz etwa Ferrari darstellen könne. "Ferrari und Mercedes als Gegensatzpaar – das muss bestehen bleiben."

Dass Privatsender RTL ab 2021 aus der Formel 1-Übertragung aussteigt, liege auch nicht an fehlendem Interesse. "Es ist ihnen einfach zu teuer geworden", meint Jörg Howe. Sky zahle deutlich mehr und das aus gutem Grund. "Sie wissen, dass es für die TV-Übertragung einen Markt gibt."

Howe über deutschen GP: "Wir haben starkes Interesse"

Im Gegensatz zu den letzten beiden Formel 1-Saisons findet dieses Jahr kein Rennen auf deutschem Boden statt. Die Verwaltung des Hockenheimrings und die Formel 1 hatten sich nicht einigen können. Jörg Howe kritisiert die Ausrichter: "Man darf als Formel 1-Veranstalter keine Mondpreise verlangen. Das muss schon ökonomisch Sinn machen."

Daimler hatte in der Vergangenheit schon Defizite des Hockenheimrings übernommen, um ein Rennen überhaupt erst möglich zu machen. Dass dieses Jahr tatsächlich noch ein deutscher Grand Prix zustande kommt, bezweifelt Howe. Für zukünftige Rennen in Hockenheim oder Nürburg positioniert sich der 63-Jährige aber klar: "Wir haben starkes Interesse. Punkt."

Dauer 1:05 min Jörg Howe: Daimler hat "starkes Interesse" an zukünftigen Rennen in Deutschland Daimler-Marketingchef Jörg Howe spricht über die Chancen von zukünftigen Formel-1-Rennen in Deutschland.

Plötzlich war Vettel im Gespräch

Vor dem Saisonstart hatte Mercedes die Möglichkeit, Sebastian Vettel ins Team zu holen. Der Heppenheimer hatte sich mehr oder weniger selbst ins Gespräch gebracht. "Das war schon ein sehr überraschendes Angebot", erzählt Howe rückblickend.

Doch Mercedes entschied sich dagegen. Es war aber weniger eine Entscheidung gegen Vettel, sondern eine für das bestehende Fahrerduo. "Wir haben zwei tolle Fahrer, die wunderbar harmonieren." Hamilton und Bottas verstünden sich blendend, so Howe. "Wenn etwas so gut funktioniert, sollte man das nicht einfach aufs Spiel setzen."

Dauer 1:40 min Jörg Howe über Sebastian Vettel und Mick Schumacher Daimler-Marketingchef Jörg Howe spricht über die Möglichkeit, Sebastian Vettel zu verpflichten und den Werdegang Mick Schumachers.

Verpasste Chance bei Mick Schumacher?

Eine andere interessante Personalie ist Mick Schumacher. Der Sohn der Formel 1-Ikone Michael Schumacher fährt zurzeit unter italienischer Flagge in der Formel 2. Gelingt ihm der Sprung in die Formel 1, wird er sicher in einem Ferrari-Cockpit sitzen.

Die Frage, ob man vielleicht eine Gelegenheit verpasst habe, Mick Schumacher frühzeitig unter Vertrag zu nehmen, verneinte Howe deutlich. "Die Formel 1 ist ein wahnsinnig schnelllebiges Geschäft. Leute, die in einem Jahr hoch gehandelt werden, sind im nächsten Jahr vielleicht nur noch Mittelmaß." Klingt sehr danach, als müsse sich der junge Schumacher erst einmal beweisen, bevor er für das Mercedes-Cockpit in Frage käme. Aber Grund für sportliche Veränderungen gibt es im erfolgsverwöhnten Mercedes-Lager im Moment ja sowieso nicht.