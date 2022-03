Formel 1: Das ist kein Sport - das kann jetzt weg

Am Wochenende startet in Bahrain die neue Saison der Formel-1-Weltmeisterschaft. Der Rennsport aber passt nicht mehr in die Zeit, meint SWR-Sportreporter Günther Schroth.

Die Formel 1 geht ja als Sport durch. Was daran sportlich sein soll, wenn das beste Material gewinnt und nicht der beste Sportler, habe ich allerdings nie komplett verstanden. In der Formel 1 ist es in der Regel so: Die besten Motoren und die besten Ingenieure gewinnen die meisten Rennen. Also die Techniker von Lewis Hamilton und Max Verstappen. Das ist nicht weiter ehrenrührig, denn etwa beim Bobfahren ist das ja genauso. Da räumen die deutschen Wintersportler Jahr für Jahr die Medaillen ab, weil sie auch das beste Material hingestellt kriegen.

Dennoch habe ich mit den Bobfahrern kein Problem. Denn die machen kaum Dreck. Sie werden von der Schwerkraft angetrieben, rutschen schnell einen künstlichen Eiskanal hinunter und schaden damit allenfalls denen, die den Berg nicht verunstaltet haben wollen. Dass die Deutschen immer gewinnen, ist der halben Welt im Grunde egal, weil dort sowieso niemand Bob fährt.

Die Formel 1 verbraucht viel zu viel Treibstoff

Ganz anders ist das in der Formel 1. Da guckt die halbe Welt dabei zu, wie Autos sinnbefreit im Kreis herumfahren und dabei die Luft verpesten. Ein Formel1-Bolide wird nicht mit Schwerkraft, sondern mit Benzin angetrieben. Er verbraucht nach seriösen Berechnungen an einem Wochenende mehr Sprit als ein normales Auto im ganzen Jahr. An den drei Renn-Tagen also so viel wie ein PKW an 365. Ein Jahr für einen PKW ist ein Wochenende für einen Rennwagen.

Zuerst wurde das Auto erfunden - und gleich darauf das schnelle Wett-Fahren. Das war vor knapp 140 Jahren. Zu einer Zeit also, als man noch keine Ahnung hatte, was diese neue Technik alles an Folgen mit sich brachte. Zum Beispiel einen Klima-Wandel, den viele Hellsichtige schon seit Jahrzehnten kommen sahen und den nur ein paar Hartnäckige immer noch leugnen.

Lieber schnelles Internet statt schnelle Autos

Die Erfindung des Autos brachte der Welt eine nie gekannte Mobilität, die Erfindung des Rennautos aber nur unnötige Schnelligkeit. Junge Menschen wollen keine schnellen Autos, die wollen schnelles Internet. Mit dem Auto um die Wette zu fahren ist ein Anachronismus – ein aus der Zeit gefallenes Altherren-Hobby.

Ist die Formel 1 noch Sport – oder kann das jetzt weg? Darauf habe ich persönlich eine klare Antwort. Von mir aus mir kann sie jetzt endlich weg.