Am Wochenende sollte auf dem Nürburgring der Truck-Grand-Prix ausgetragen werden. Die Rennen wurden wegen des Hochwassers in der Eifel kurzfristig abgesagt.

Die Veranstalter gaben am Donnerstagnachmittag per Pressemiteilung bekannt, dass die Rennen des Truck-Grand-Prix aus dem Nürburgring ausfallen. Der Starkregen und das Hochwasser hat viele Menschen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen hart getroffen. In weiten Teilen der Eifel ist der Katastrophenfall ausgerufen worden.

In der Pressemitteilung heißt es: "Die Bilder und Nachrichten, die uns aus der Region und von Mitarbeitern erreichen, sind nur schwer zu ertragen. In diesen schweren Stunden, in denen Leid, Verlust und Ungewissheit dominieren, rücken wir als Region zusammen".

Nürburgring-Betreiber leisten Hochwasser-Hilfe in RLP

Stattdessen haben die Betreiber des Nürburgrings Equipment und Personal zur Nothilfe bereitsgestellt: "Alle verfügbaren Rettungskräfte sowie viele Mitarbeiter und technisches Gerät des Nürburgrings sind in der Region unterwegs, um zu helfen, wo geholfen werden kann. Unsere Gedanken sind bei den Menschen, die Angehörige und Freunde, die ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben."

Weitere Informationen des Veranstalters sollen im Laufe des Tages folgen.

Das ist der ADAC Truck Grand-Prix

Die größte Veranstaltung innerhalb der acht Rennen umfassenden Truck-Europameisterschaft (FIA European Truck Racing Championship) findet mit dem ADAC Truck-Grand-Prix am Nürburgring statt. Seit nunmehr 35 Jahren begeistert das Spektakel die Zuschauer und gehört schon lange zu den Highlights in der Eifel.