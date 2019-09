Rudolf Carraciola wurde in Remagen geboren und gewann in den 30er Jahren alles, was es zu gewinnen gab. Zum 60. Todestag zeigen wir seine Karriere in Bildern.

60 Jahre ohne Rudolf Caracciola, dem König der Silberpfeile 1923 – Zu einer Zeit, in der die meisten Menschen andere Sorgen hatten, als sich in ein Auto zu setzen und möglichst schnell um eine Kurve zu fahren, hatte Rudolf Caracciola genau nur das im Kopf. Zu seinem ersten Rennen kommt Caracciola durch mehrere glückliche Zufälle: Weil Mercedes eigentlich auf einen Start beim Rennen auf der Berliner Avus verzichten will springt Caracciola ein. Er startet als Letzter, muss zum Start von seinem Beifahrer angeschoben werden. Es regnet, es kommt zu schweren Unfällen mit Todesfällen und über dem Rennen schwebt die Ungewissheit, wer eigentlich auf welchem Platz liegt. Nach 392 Kilometern und knapp 3 Stunden ist er im Ziel – er erfährt, dass er gewonnen hat. und katapultiert sich zum Mercedes-Top-Fahrer. Bergrennen, Große Preise, Geschlicklichkeitsrennen. Große, schwere Sportwagen, kleine schnelle Rennautos. Caracciola fährt alles – und gewinnt alles. Mercedes und Caracciola – es ist über Jahre die Erfolgsgeschichte schlechthin: Das überlegene Material von Mercedes paart sich mit dem Fahrstil Caracciolas. Er ist kein Showman, kein Entertainer, kein Frauenheld. Aber er ist ein internationaler Rennstar, verdient gut und genießt sein Leben. Der Rennsport ist gefährlich, die Autos bieten kaum Schutz. Drei schwere Unfälle erleidet Caracciola in seiner Karriere. Bei seinem ersten Unfall 1933 bricht er sich die Hüfte. Der Knochen wächst nie wieder richtig zusammen. Das Bein bleibt um fünf Zentimeter verkürzt, sein ganzes Leben lang muss er Tabletten nehmen, um die Schmerzen durchzustehen. Der zweite Unfall passiert im Jahre 1946. Es ist das erste Rennen nach der Zwangspause durch den Krieges und der Tatsache, dass er als geächteter Deutscher an keinen offiziellen Rennen teilnehmen darf. Mit 51 Jahren der dritte Unfall – wieder liegt er monatelang im Krankenhaus. Diesmal ist jedoch klar, dass er nie wieder Rennen fahren wird. Caracciola stellte immer wieder neue Geschwindigkeitsrekorde auf. Am 28. Januar 1938 fuhr er seine schnellsten Zeiten: 432,7 km/h für den fliegenden Kilometer und 432,0 km/h für die fliegende Meile. Für fast 80 Jahre sind dies die schnellsten auf öffentlichen Straßen gefahrenen Geschwindigkeiten. Caracciola ist kein NSDAP-Parteimitglied, aber fährt in der Uniform des Nationalsozialistischen Kraftfahrkorps NSKK. Wie alle Rennfahrer gewöhnt er sich schnell daran, bei Siegerehrungen den rechten Arm zu heben. Bilder mit Adolf Hitler häufen sich. Für die Nazis sind die Helden eine willkommene Ablenkung für die bereits laufenden Kriegsvorbereitungen. Caracciola äußert sich nicht zur Diktatur, will sich auf seine Rennen konzentrieren. 1959 stirbt Caracciola an Leberversagen. Seine Trauerfeier findet auf dem Mercedes-Werksgelände statt. Auf Carraciolas Denkmal in seinem Geburtsort Remagen ist ein Zitat von Mercedes-Benz-Rennleiter Alfred Neubauer zu lesen: "Meiner Meinung nach ist, von allen Fahrern der ganzen Welt, Rudolf Caracciola der Größte gewesen." Caracciolas Name ist auch 60 Jahre nach seinem Tod noch präsent und bekannt. Der gebürtige Rheinland-Pfälzer war Sieger des ersten Rennens auf dem Nürburgring, die berühmte Kurve „Caracciola-Karussell" wurde anlässlich seines 100. Geburtstages im Jahre 2001 nach ihm benannt. Caracciola (30.01.1901 - 28.09.1959) war der erste Fahrer, der am Nürburgring absichtlich in den Graben fuhr, um die Kurve schneller nehmen zu können. Der Graben wurde daraufhin betoniert, zum festen Bestandteil der Strecke gemacht und schließlich nach ihm benannt.



Caracciola feierte 144 Siege in 204 abgeschlossenen Rennen, 2008 wurde er in die Hall of Fame des deutschen Sports aufgenommen.