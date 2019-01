Mittlerweile sorgt sein Sohn Mick (Bildmitte) für Schlagzeilen in der Motorsportwelt. 2018 gewann er in seiner zweiten Saison die europäische Formel 3, 2019 wird er in der Formel 2 an den Start gehen. Mick gilt wie sein Vater als großes Motorsporttalent, das er möglicherweise bald auch in der Formel 1 zeigen darf.

Imago imago/HochZwei/Suer