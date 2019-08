Die Formel 1 wird kommende Saison nicht mehr auf dem Hockenheim-Ring ausgetragen. Das bestätigten die Veranstalter am Donnerstag. Obwohl die Rennserie für 2020 sogar erweitert wurde.

So viele Rennen fuhr die Formel 1 noch nie und trotzdem wird keines der nun 22 Rennen auf dem Hockenheim-Ring ausgetragen. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten Rennkalender für 2020 hervor. Die Betreiber des Hockenheimrings hatten das Formel-1-Aus für 2020 erwartet. "Wenn es so kommen sollte, würde es uns nicht überraschen" oder "wahnsinnig schockieren", hatte der designierte Ring-Geschäftsführer Jorn Teske am Mittwoch gesagt.

Dauer 0:41 min Aus für Hockenheimring Die Formel 1 wird kommende Saison nicht mehr auf dem Hockenheim-Ring ausgetragen. Das bestätigten die Veranstalter am Donnerstag. Obwohl die Rennserie für 2020 sogar erweitert wurde.

Stattdessen macht die Formel 1 nun wieder in den Niederlanden und Vietnam Station. Starten soll die Saison traditionell in Australien (15. März 2020), das Finale steigt am 29. November in Abu Dhabi. Der Weltrat des Automobil-Weltverbandes FIA muss den Kalender noch final absegnen, dies gilt allerdings als Formalie.

Zuschauer mit wenig Interesse an der Formel 1

Die Strecken müssen jährlich Millionen-Summen an die Formel 1 zahlen, um ein Rennen ausrichten zu dürfen. Das wurde in Zeiten sinkenden Zuschauer-Interesses nicht nur für Hockenheim zum Problem. Schon der Grand Prix in diesem Jahr kam erst recht kurzfristig zustande, weil Mercedes als Titelsponsor einsprang. Teske hofft, dass die Abstinenz von Hockenheim nicht von Dauer sein wird. "Wir wollen die Formel 1 in Deutschland weiter stattfinden lassen und werden weiter die Gespräche suchen", sagte er. Aber auch unter ihm gilt: "Wir werden keinen Grand Prix mehr durchführen, bei dem wir das wirtschaftliche Risiko tragen."