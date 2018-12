Am 3. Januar wird Michael Schumacher 50 Jahre alt. Auch sein tragischer Skiunfall jährt sich am 29. Dezember zum fünften Mal.

Der Rekordweltmeister der Formel 1 erlitt bei einem Skiunfall ein Schädel-Hirn-Trauma, lag Monate im künstlichen Koma, seit September 2014 wird in seiner schweizer Heimat am genfer See gepflegt. Seit fünf Jahren ist Schumacher selbst von der Bildfläche verschwunden, dennoch tauchen immer wieder Geschichten über ihn in zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften auf. Wir beantworten drei wichtige Fragen.

Was weiß man über Michael Schumachers aktuellen Gesundheitszustand?

Es gibt nur ganz wenige Infos wie es Michael Schumacher momentan geht. Ganz viel davon basiert auf Gerüchten: Ein Freund von einem Freund hat was gehört – oder sein bester Kumpel aus Formel-1-Zeiten spricht mit irgendeiner Zeitung. Das macht es so gefährlich. Er kann mit den Augen zwinkern und für kurze Zeit aufrecht sitzen, hieß es mal. Erst kürzlich sprach Erzbischof Georg Gänswein über ein Treffen mit Schumacher in der "Bunten". Offiziell geben die Schumachers nichts an die Öffentlichkeit, da bleibt die Familie sehr konsequent. Und ganz ehrlich: das ist auch irgendwo nachvollziehbar. Obwohl es natürlich auch Stimmen gibt, die sagen: die Erfolge durften wir mitfeiern. Aber jetzt erfahren wir für eine Anteilnahme gar nichts mehr.

Dauer 02:02 min Chronologie des Unfalls von Michael Schumacher Chronologie des Unfalls von Michael Schumacher

Wie geht die Familie mit der Situation um?

Da lässt sich auch nur über das reden, was von außen zu beobachten ist. Die Familie hat mehrere Helfer, wie Schumachers Managerin Sabine Kehm, die sich mittlerweile auch schon um den sportlich erfolgreichen Sohn Mick kümmert. Ein Medien-Anwalt aus Frankfurt achtet darauf, wie berichtet wird. Und geht dann eben auch mal wie im vergangenen Winter gegen ein Magazin vor, das vom Weihnachtswunder schrieb. Dass Michael Schumacher wieder gehen könne. Was sich als unwahr herausstellte und für das Magazin teuer wurde. Die Top-Mediziner, die Schumacher betreuen müssen, so heißt es, ihre Handys vor Dienstantritt ausschalten. Damit eben später nicht irgendwo doch ein Foto auftaucht. Aber natürlich wäre sicherlich gerne die ganze Familie mit an der Strecke gewesen, als Sohn Mick die ersten Pokale einfuhr.

Motorsport | Michael Schumacher Michael Schumacher wird 50. Am 29. Dezember 2013 stürzt Michael Schumacher beim Skifahren in den französischen Alpen in der Nähe von Méribel mit dem Kopf auf einen Felsen. Trotz Helm und angebrachter Geschwindigkeit erleidet er ein Schädel-Hirn-Trauma und liegt im Koma. Der Helm rettet im wohl das Leben. Im Bild ist Schumacher bei einem Ferrari-Event im italienischen Madonna di Campiglio im Januar 2006 auf Skiern unterwegs. Imago Imago Bild in Detailansicht öffnen Schumacher wird in das Uni-Klinikum von Grenoble gebracht und dort mehrfach operiert. Er wird in ein künstliches Koma versetzt, zahlreiche Fans treffen sich vor der Klinik und stehen ihrem Idol bei. Die Ärzte müssen durch die Tiefgarage ins Gebäude, die Eingänge werden von Journalisten belagert. Manche versuchen um jeden Preis an Informationen zu kommen und geben sich als Schumachers Vater oder Priester aus. Imago imago/PanoramiC Bild in Detailansicht öffnen Im September 2014, über acht Monate nach dem Sturz, kann der Formel 1-Rekordwelmeister in seine Heimat Gland (Schweiz) am Genfer See transportiert werden. Zu seinem aktuellen Gesundheitszustand ist wenig bekannt. Die letzten detaillierten Informationen stammen aus dem September 2014. Schumacher habe "in den vergangenen Wochen und Monaten der Schwere seiner Verletzung entsprechend Fortschritte gemacht, aber es liegt weiterhin ein langer und harter Weg vor ihm", hieß es damals. Imago imago/Jan Huebner Bild in Detailansicht öffnen 1994 wird "Schumi", wie er liebevoll von Millionen Fans genannt wird, zum ersten Mal Formel1-Weltmeister. Mit seinem Team Benetton gelingt ihm dies als erstem deutschen Piloten überhaupt. 1991 bestritt der Kerpener sein erstes Rennen in der Motorsport-Königsklasse. Imago imago/Laci Perenyi Bild in Detailansicht öffnen Den siebten Weltmeistertitel feiert Schumacher 2004 mit Ferrari, es ist der fünfte Triumph in Folge. Ihm gelangen in 307 Rennen 91 Siege, öfter fuhr kein anderer Formel 1-Pilot als Führender über die Ziellinie. Nach der Saison 2006 beendete Schumacher seine aktive Karriere. Imago imago/Sven Simon Bild in Detailansicht öffnen Motorsport blieb auch nach seiner Laufbahn ein wichtiger Bestandteil, er nahm an zahlreichen Motorradrennen teil und war als Berater und Testfahrer für Ferrari tätig. Ein Schumi-Comeback in der Formel 1 scheiterte an den Folgen eines Motorradunfalls. Schumacher sollte für Felipe Massa bei Ferrari einspringen, nachdem dieser nach einem Unfall länger ausfiel. Imago imago/Fishing 4 Bild in Detailansicht öffnen Tatsächlich feierte Schumacher 2010 sein Comeback in der Formel 1. Allerdings nicht für Ferrari, sondern für den Stuttgarter Autobauer Mercedes in dessen erster Saison nach der Rückkehr. In drei Jahren gelang ihm ein Podestplatz, am 25. November 2012 fuhr Schumacher sein letztes Rennen beim Großen Preis von Brasilien. Imago imago sportfotodienst Bild in Detailansicht öffnen Mittlerweile sorgt sein Sohn Mick (Bildmitte) für Schlagzeilen in der Motorsportwelt. 2018 gewann er in seiner zweiten Saison die europäische Formel 3, 2019 wird er in der Formel 2 an den Start gehen. Mick gilt wie sein Vater als großes Motorsporttalent, das er möglicherweise bald auch in der Formel 1 zeigen darf. Imago imago/HochZwei/Suer Bild in Detailansicht öffnen

Welches Wirken hat Michael Schumacher immer noch?

Auf der offiziellen Webseite wird absolut nichts zu Michael Schumachers tragischem Unfall oder dessen Gesundheitszustand geschrieben. Trotzdem bleibt etwas: und zwar die gemeinnützige Initiative "keep fighting" – gib niemals auf. Inspiriert von Michael Schumacher, wie es heißt. Und auch hier: kein Wort zu dem Unfall vor fünf Jahren. Gespickt ist diese Seite mit Zitaten des Piloten Michaels Schumacher. Beteiligt an der Aktion sind große Namen der Formel 1. Und zu Schumachers 50. Geburtstag wird auf diesem Wege auch ein virtuelles Museum in Form einer App beworben. Aber alles für den guten Zweck.