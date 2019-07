2013 fand auf dem Nürburgring zuletzt ein Formel-1-Rennen statt. Ob und wann die Königsklasse des Motorsports in die Eifel zurückkehrt, ist völlig offen. Der Ring kommt aber auch ohne Formel 1 klar.

So alt wie sein Wahrzeichen ist der Ring unterhalb der Nürburg natürlich nicht. Doch mehr als neunzig Jahre Motorsport-Geschichte haben einen Kult um seine Rennstrecken entstehen lassen. Viele Fans wünschen sich ein Comeback auf der Bühne der Formel 1. "Auf jeden Fall! Weil es dann vielleicht auch parallel ein Rahmenprogramm auf der Nordschleife gäbe. Denn die Formel 1 fährt ja auf der Grand Prix-Strecke. Das wäre traumhaft", sagt Motorsportfan Hans-Peter Brattge

Formel 1 wirtschaftlich nicht machbar

Eine Spurensuche im Ring-Museum dokumentiert die großen Zeiten der Automobil-Weltmeisterschaft, später Formel 1 genannt. Erinnerungen an den in Spa verunglückten Stefan Bellof und andere Piloten, die hier am Nürburgring Geschichte geschrieben haben. Ein "Who's Who" der Wachsfiguren: Niki Lauda, Aryton Senna, Michael Schumacher. Für die Verantwortlichen ist ein Comeback in der Formel 1 ein schöner Gedanke, aber aktuell kein Thema. Der Geschäftsführer des Nürburgrings, Mirco Markfort, sieht die Sache so: "Sicherlich wäre es eine Option. Allerdings müssen die wirtschaftlichen Rahmendaten stimmen und das ist momentan nicht gegeben. Wir waren in Verhandlungen vor zwei Jahren, haben keine Basis gefunden und aus dem Grunde gibt es auch nichts Neues von uns zu berichten."

Nürburgring auch ohne Formel 1 attraktiv

Sorgen muss man sich am Nürburgring ohnehin nicht machen. Von März bis Oktober ist das Gelände gut ausgebucht: Veranstaltungen wie der Truck-Grand-Prix, der Strongman-Run oder unlängst "Rad am Ring". Viele Auto-Rennserien machen hier Station. Unter anderem die Deutschen Tourenwagen Masters.

Mit Blick auf eine mögliche Rückkehr der Formel 1 befürchten einige Fans sogar, dass an der Kultstätte Nürburgring zu viel verändert werden könnte. Phillip König zum Beispiel ist großer Motorsportfan und gibt zu Bedenken: "Wir reden jetzt ja von der Grand-Prix Strecke hier und klar wäre das schön, wenn die Formel 1 mal hier wäre. Aber ich lege jetzt keinen Wert darauf. Ich komme auch zum Hockenheim-Ring. Kein Problem! Aber: Die Strecke am liebsten so lassen wie sie ist. Das Layout nicht verändern. Nicht noch größere Zäune bauen. Für die Zuschauer ist das spannender, so wie es jetzt ist."

Auto-Nation Deutschland ohne großen Sponsor

Natürlich wäre ein Großer Preis von Deutschland hier mit viel Prestige verbunden! Sebastian Vettels Aufholjagd am vergangenen Wochenende am Hockenheimring, verbunden mit Platz zwei, hat Millionen Motorsportfans gefesselt. Der Deutsche war übrigens 2013 der letzte Sieger hier am Nürburgring. Doch beide deutsche Rennstrecken verbindet ein und das dasselbe Problem. Mirco Markfort beschreibt es so: "Die großen Sponsoren fehlen. Also: Wenn man sich den Grand Prix in Abu Dhabi anschaut, mit Etihad als großem Sponsor, was aber nichts anderes ist, als der Staat, wenn man das mal sich anschaut. Das gibts halt in Deutschland nicht. Hier würde keine Lufthansa oder Deutsche Bahn auf die Ideen kommen, die Formel 1 am Nürburgring oder am Hockenheimring zu sponsern."

Und deshalb wird am Ring in naher Zukunft keine Formel 1 stattfinden. Das Motorsportfeeling aber wird sicher bleiben.