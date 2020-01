Mercedes fliegt als Spitzenreiter zum Formel E-Rennen nach Santiago und Porsche stapelt tief.

Dem neuen deutschen Formel-E-Team Mercedes-Benz EQ gelang in Saudi-Arabien ein nahezu perfekter Einstieg in die vollelektrische Rennserie. Ex-Formel-1-Star Stoffel Vandoorne fuhr zweimal auf Platz drei und damit zur Gesamtführung in der Meisterschaft.

Dauer 2:42 min Formel E: Vorbericht Saison 2020 Formel E: Vorbericht Saison 2020

"Wow, was für ein Debüt!", jubelte Teamchef Ian James nach dem Auftaktrennen. Stoffel Vandoorne untermauert mit den beiden dritten Plätzen seine starke Leistung aus der Vorsaison. Da war er für HWA ins Cockpit gestiegen. Der Rennstall aus Affalterbach hatte für Mercedes Pionierarbeit in der Formel E betrieben, ehe die Untertürkheimer in dieser Saison werkseitig eingestiegen sind. "Für das erste Rennwochenende des Teams können wir mit unserer Punkteausbeute absolut zufrieden sein", bilanziert der 27-Jährige Holländer.

Porsche hat "noch einiges zu lernen"

Auch Formel-E-Neuling Porsche überzeugte zum Auftakt. Andre Lotterer stand in Saudi-Arabien bereits auf dem Treppchen. Aber die Rennabteilung der Stuttgarter Nobelmarke gibt sich vor dem E-Prix in Chile am kommenden Samstag bescheiden. "Wir hatten einen tollen Saisonstart in Saudi-Arabien, aber mir ist auch bewusst, dass es noch Verbesserungspotenzial gibt", meinte Lotterer nach seinem zweiten Platz beim Auftaktrennen. "Als neues Formel-E-Team haben wir noch einiges zu lernen. Die Pause war sehr gut für uns, da wir Zeit hatten, eine Menge Daten zu analysieren." Der mittlerweile 38-jährige Routinier bringt für Porsche seine Erfahrung aus fünf Formel-E-Jahren ein. In der letzten Saison gehörte er anfänglich zu den Titelanwärtern, beendete seine 5. Saison aber als Gesamtachter. Er weiß, dass auch nach einem guten Saisonstart in den engen Rennen sehr viel passieren kann und ist daher eher zurückhaltend bei Prognosen: "Ich bin zuversichtlich, dass wir uns in Chile nochmals steigern werden. Generell bin ich für das Rennen in Chile vorsichtig optimistisch."

Chile verabschiedet Maßnahmenpaket

Ob dieses Rennen überhaupt stattfindet, war wegen der politischen Unruhen und Massendemonstrationen im Land lange Zeit unklar. Die Rallye-Weltmeisterschaft WRC sagte zuletzt Ende November ihren vierten Saisonlauf, rund 500 Kilometer südlich von Santiago, ab.

Vermutlich als Reaktion auf große Unruhen hat die chilenische Regierung Anfang Dezember ein Maßnahmenpaket in Höhe von 5,5 Milliarden Dollar (fünf Milliarden Euro) angekündigt. Der Andenstaat will seine Ausgaben für 2020 um drei Milliarden anheben. Kleine und mittlere Unternehmen will die Regierung in einem Gesamtvolumen von 1,9 Milliarden unterstützen. Rund 500 Millionen Dollar will sie in unterschiedliche Projekte investieren, darunter die Sanierung der durch die Demonstrationen beschädigten U-Bahn in Santiago.

Formel-E-Tross mit "mulmigem Gefühl" nach Santiago

Bei der Abwägung einer Austragung oder einer Absage hat die Finanzierung des Rennens eine entscheidende Rolle gespielt. Der dritte Formel-E-Lauf der Saison wird vornehmlich vom chilenischen Bergbaukonzern Antofagasta Minerals finanziert und belastet nicht die leeren Haushaltskassen des Landes.

Der Formel-E-Tross reist zum dritten Mal nach 2017 und 2018 nach Santiago. Dieses Mal vermutlich mit einem mulmigen Gefühl. Chile erlebt die schwersten Menschenrechtsverletzungen seit dem Ende des Pinochet Regimes 1989. Seit dem Ausbruch der Massenproteste Mitte Oktober 2019 sind mehr als 1 650 Menschen verletzt worden. Innerhalb von 50 Tagen wurden mehr als 28 000 Menschen verhaftet. Das teilte das Nationale Institut für Menschenrechte (INDH) mit. Mehr als 20 Menschen kamen ums Leben.

Streckenführung wurde verändert

Rein sportlich müssen sich die Piloten auf eine im Vergleich zum Vorjahr veränderte Streckenführung einstellen. Einige Kurven wurden anders gestaltet. Ein Kurs, der mit mehr Rhythmus zu durchfahren ist, soll für weniger Zwischenfälle sorgen als bei den letzten Rennen.

Die Länge des Kurses schrumpft von 2,33 aus 2,28 Kilometern, statt 14 sind nun nur noch 11 Kurven zu durchfahren.