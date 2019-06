Am Wochenende geht es wieder rund auf dem Nürburgring - einen Tag und eine Nacht lang. Zum 47. Mal findet das 24-Stunden-Rennen in der Eifel statt.

Punkt 15:30 Uhr am Samstag ist Start auf der Nordschleife. Bis zum Zieleinlauf am Sonntag zur gleichen Zeit werden dann Runden gezählt. Zwischen 150 und 160 Mal werden die besten Teams die 25,378 Kilometer lange Strecke abfahren. Insgesamt also knapp 3.800 bis 4.000 Kilometer. Das entspricht ungefähr der Strecke nach Moskau und wieder zurück. Samstagnachmittag hin und Sonntag bis zum Nachmittagskaffee wäre man wieder zu Hause. Bei diesem Vergleich wird schnell klar, welche Anforderungen dieser Wettbewerb an die Teilnehmer stellt.

Wetterkapriolen an der Tagesordnung

Allerdings läuft in den 24 Stunden nicht immer alles normal ab. Vor allem das Wetter macht den Fahrern bisweilen einen Strich durch die Rechnung. Mal ist es Nebel, mal Starkregen, Blitz, Donner und Hagel, der das Rennen durcheinander wirbelt. Der Ring in der Eifel kann sich auch im Sommer manchmal von seiner ziemlich chaotischen Seite zeigen. So wie 2016, als das Rennen zwei Stunden unterbrochen wurde, weil die Autos reihenweise auf den Hagelkörnern von der Strecke gerutscht sind. Die Fans fanden’s cool - im wörtlichen Sinne - und nutzten die Hagelkörner als "Crushed Ice" für ihre Getränke.

Dauer 0:29 min Unwetter sorgt für dreistündige Unterbrechung Ein Unwetter mit starkem Hagelfall sorgt am Nürburgring für eine dreistündige Unterbrechung.

Titelverteidiger hoch motiviert

Aus sportlicher Sicht zählen die Titelverteidiger auch in diesem Jahr wieder zu den Favoriten. Das Manthey-Racing Team mit einem Porsche 911 GT3 R mit den Piloten Richard Lietz aus Österreich, den beiden Franzosen Patrick Pilet und Frédéric Makowiecki und dem Briten Nick Tandy. Für alle vier Fahrer war es der erste Triumph beim legendären "Eifel-Marathon", für das traditionsreiche Manthey-Team Rekordsieg Nummer sechs. Aber es war auch der erste Triumph seit 2011 und unter der neuen Führungskonstellation mit den Brüdern Nicolas und Martin Raeder. "Die Emotionen im Team waren riesig. Eine ganze Reihe Teammitglieder waren zwar schon bei den früheren Erfolgen dabei, aber für den größten Teil war es auch der erste Sieg", erinnert sich Teamchef Bernhard Demmer.

Starker Teamgeist

Nach dem endlich errungenen Erfolg, der nach seiner eigenen Karriereplanung eigentlich schon viel früher hätte passieren sollen, wollte Lietz ursprünglich nicht mehr am Nürburgring antreten. Aber das gute Verhältnis zu seinen Kollegen und der Teamgeist bei Porsche sorgten schnell für ein Umdenken. "Da man nicht so oft mit der Nummer 1 bei so einem Rennen starten darf, haben wir entschieden, dass wir gemeinsam wieder fahren und versuchen wollen, den Titel zu verteidigen und dieses wunderschöne Gefühl vielleicht noch einmal zu erleben", sagt Lietz. "Nachdem die Fahrer sehr früh diesen Wunsch geäußert hatten, gab es bei Porsche auch keine sachlichen Gründe, etwas zu ändern", erklärt Demmer: "Sie sollen die Fahrt als Titelverteidiger mit der Nummer 1 genießen".

Massen pilgern zum Ring

Genießen werden das Wochenende am Ring auch wieder rund 200.000 Zuschauer. Campen, Grillen, Party und natürlich das Rennen selbst. Für jeden ist etwas dabei. Die 24 Stunden am Nürburgring versprechen seit fast einem halben Jahrhundert spektakuläres Motorsportfeeling.