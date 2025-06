24-Stunden-Rennen zieht mehr als 200.000 Fans an den Nürburgring

Motorsportfans aus der ganzen Welt pilgern an diesem Wochenende wieder an den Nürburgring. Mehr als 200.000 Menschen werden erwartet, wenn die "Grüne Hölle" wieder befahren wird.

Wenn es jemanden gibt, den man Mr. Nordschleife nennen kann, dann ist es Volker Strycek. Er ist ehemaliger DTM-Champion und beim 24-Stunden-Rennen dabei, seit er 18 Jahre alt ist. "Das wird jetzt am Wochenende tatsächlich mein 47. Start. Unfassbar, wie alt ich geworden bin. Aber noch genauso nervös wie beim ersten Mal", erzählt Strycek (67) im Gespräch mit SWR Sport. "Das erste Rennen werde ich nie vergessen, damals war ich der jüngste Teilnehmer. Heute gehöre ich wahrscheinlich zum Ältestenkreis."

Strycek ist der Wiederholungstäter schlechthin am Nürburgring. Keiner nahm so oft teil wie er. Am Samstag sitzt er in einem brandneuen McLaren. Es müssen aber nicht immer die Neuheiten sein, die am Ring begeistern. "Ich habe den Astra gesehen, ich muss offen und ehrlich sagen, ich hab' gegroint vor Glücksgefühlen", erzählt ein Besucher und ergänzt: "Also jedem Rennsport-Fan, der noch nie auf dem Nürburgring war, dem kann man das echt empfehlen."

Fans sind begeistert vom gemeinsamen Erlebnis

Wer einmal hier herkommt, der kommt oft immer wieder. Meistens sogar auf den immer gleichen Zeltplatz. Man wächst zusammen. "Wir kennen uns nicht. Wir haben Leute, die kommen aus Köln, ich komme aus Nürnberg, wir sind wie eine Familie. Jeder passt auf jeden auf, jeder guckt ein bisschen, jeder grillt für jeden. Super", schwärmt ein Fan. Ein anderer sagt: "Die Community ist hier fantastisch. Wir haben noch nie Streit gehabt in den 41 Jahren." Eine weitere Motorsport-Anhängerin erzählt: "Die ganze Familie ist mit dabei. Die Oma ist mit dabei, die Kinder seit wir schwanger waren."

Die Ausstattung auf dem Camping-Gelände erinnert teilweise an einen Zweitwohnsitz. Den Campern mangelt es am Nürburgring an nichts - am allerwenigsten an Vorfreude auf das 24-Stunden-Rennen und noch weniger an guter Laune.