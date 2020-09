per Mail teilen

In einem Jahr ohne Olympische Spiele werden zwei Leichtathletik-Weltmeister "Sportler des Jahres": Malaika Mihambo aus Oftersheim und Niklas Kaul aus Mainz gelten auch als deutsche Medaillenhoffnung für Tokio 2020 und als ein Duo mit viel Star-Potenzial.

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo, der neue Zehnkampf-Star Niklas Kaul und das Skisprung-Team um Stephan Leyhe sind die deutschen "Sportler des Jahres" 2019. Sie wurden bei der Gala in Baden-Baden ausgezeichnet und folgten den Vorjahressiegern Angelique Kerber (Tennis), Patrick Lange (Triathlon) und der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft.

Etwa 700 Gäste im Kurhaus, darunter viele ehemalige Gewinner, feierten am Sonntagabend in feiner Robe bei der Traditionsveranstaltung im Kurhaus. Leichtathletin Mihambo setzte sich bei der Journalisten-Wahl mit 2.281 Punkten deutlich vor Triathletin Anne Haug (1456) und Hindernisläuferin Gesa Krause (994) durch. Die 25-Jährige von der LG Kurpfalz hatte bei der WM im Oktober in Doha mit 7,30 Metern unangefochten Gold gewonnen und damit eine überragende Saison gekrönt. Haug glänzte erstmals auf Hawaii als Ironman-Siegerin, Krause gewann Bronze bei der Leichtathletik-WM.

Niklas Kaul gewinnt vor Jan Frodeno

Mit seinem Sensationssieg von Katar sammelte der Mainzer Kaul mehr Punkte (1973) als Triathlon-Ass Jan Frodeno (1892) mit seinem erneuten Erfolg auf Hawaii. Mit 8.691 Punkten im Wettkampf hatte sich der 21-jährige Kaul zum bisher jüngsten Weltmeister bei den Königen der Athleten gekürt. Dritter wurde Skispringer Eisenbichler (1159), der in Seefeld nicht nur mit dem Team, sondern auch von der Großschanze den WM-Titel eroberte. Frodeno war bereits 2015 schon einmal "Sportler des Jahres".

Erstmals seit 2013 zwei Leichtathleten ganz oben

Erstmals seit 2013, als Speerwerferin Christina Obergföll und Diskus-Ass Robert Harting triumphierten, gab es in den Einzelwertungen zwei Gewinner aus der Leichtathletik. Mihambo und Kaul gelten auch als große Hoffnungen für die Olympischen Spiele in Tokio - wenn sie Form und Gesundheit bis zum August 2020 wahren können.

Skispringer sind "Mannschaft des Jahres"

Als "Mannschaft des Jahres" kamen die Skispringer Eisenbichler, Karl Geiger, Stephan Leyhe und Richard Freitag auf 1.764 Punkte. Auf Rang zwei landeten die Ruder-Weltmeister des Deutschland-Achters (1.396) vor dem Tennis-Doppel Kevin Krawietz/Andreas Mies, das überraschend die French Open und viele Sympathien gewonnen hatte. "Trainer des Jahres" wurde der Oberstdorfer Skisprung-Bundestrainer Andreas Bauer. Der 55-Jährige hatte mit den Skispringerinnen bei der WM in Seefeld zwei Team-Goldmedaillen (Frauen und Mixed) sowie einmal Silber (Katharina Althaus) gewonnen.

Sabine Spitz erhält Sonderpreis

Einen Sonderpreis für "Vorbilder des Sports" erhielt die Bad Säckingerin Sabine Spitz. Die 47 Jahre alte Goldmedaillengewinnerin von Peking 2008 und zweifache Weltmeisterin hatte in diesem Jahr mit dem zehnten Platz in der Schweiz ihre beeindruckende Karriere beendet - bei ihrer 36. WM-Teilnahme. Der Preis ist mit einem Förderbetrag von 40 000 Euro verbunden, die Hälfte davon geht an eine von Spitz bestimmte Nachwuchsförderung.

Die "Sportler des Jahres" werden seit 1947 gekürt, Organisator ist die Internationale Sport-Korrespondenz (ISK). Erste Sieger waren der Tennisspieler Gottfried von Cramm und die Leichtathletin Marga Petersen. Zehn Jahre später gewannen die Fußballer von Borussia Dortmund die erstmalige Auszeichnung als "Mannschaft des Jahres". Der deutsche Fußball-Meister und -Pokalsieger FC Bayern München schaffte es in diesem Jahr nicht unter die besten Zehn.