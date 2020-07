Festtag für Leichtathletik-Fans: Mit "Sky's the limit" findet in Zweibrücken einer der seltenen Wettkämpfe des Jahres statt. Mit dabei und Mitgastgeber sind Speer-Europameisterin Christin Hussong und Ex-Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe.

Himmelsstürmer-Cup 2020: Besonders besonders

Eigentlich hätte das diesjährige internationale Stabhochsprung- und Speerwurf Meeting im Westpfalzstadion ja schon im Juni stattfinden sollen. Umso glücklicher sind sie in Zweibrücken, dass der Himmelsstürmer Cup 2020 überhaupt stattfindet. "Es ist immer etwas besonderes, in seinem Stadion werfen zu können", sagt Speerwurf-Europameisterin Christin Hussong. Und in diesem Jahr ist es eben doppelt besonders, denn, "dass Familie und Freunde das live miterleben können", war nicht abzusehen. Mit insgesamt 350 erlaubten Personen im Stadion aber möglich.

Zweibrücken vor Augen, Olympia im Hinterkopf

Das jetzt eigentlich gerade die olympischen Sommerspiele in Tokio begonnen hätten, ist bei Raphael Holzdeppe schon ziemlich weit in den Hinterkopf gerutscht. "Ich wäre jetzt gerade im Vorbereitungslager in Japan", erinnert sich der Stabhochsprung-Weltmeister von 2013. Das Trainingslager hätte in einer aktuell von Überschwemmungen betroffenen Gegend Japans stattgefunden. "Also vielleicht hat ja alles seinen Grund", sagt Holzdeppe nachdenklich. Einen Ausblick auf 2021 wagt er nicht. "Es kann jetzt weder jemand sagen, das Ding findet auf alle Fälle statt, noch Olympia wird auf jeden Fall abgesagt!"

Planungssicherheit? Fehlanzeige

"Wir bereiten uns so vor, also ob Olympia im nächsten Jahr stattfinden würde", sagt Christin Hussong. Beruhigend ist für Deutschlands aktuell beste Speerwerferin, dass die finanzielle Unterstützung der Deutschen Sporthilfe verlängert worden ist, bis zu den olympischen Spielen 2021. Ganz abgeschrieben hat auch der schon dreimalige Olympiateilnehmer Holzdeppe Tokio nicht: wenn das IOC entsprechend in Sicherheit und Quarantäne investiere, könne man unter bestimmten Voraussetzungen Spiele durchführen. Und, so Holzdeppe, "da bin ich dann auch bereit, nächstes Jahr zu den Olympischen Spielen zu fliegen!" Ob dann Fans dabei sein können, sehr fraglich.

"Olympia ohne Zuschauer kann man sich sehr, sehr schlecht vorstellen, aber ganz ohne Olympia, das kann man sich noch weniger vorstellen." Christin Hussong, Speerwurf - Europameisterin von 2018

Große Stars in Zweibrücken, kleine Kulisse

350 Personen dürfen sich im Westpfalz-Stadion aufhalten, inklusive Athleten, Betreuern, Kampfrichtern oder auch Hygienebeauftragten. Bleiben gut 200 Plätze für die Fans, die sich vorab online registrieren mussten. Einige wenige Karten sind tatsächlich noch ab 14:30 Uhr am Wettkampftag vor Ort erhältlich. Der Eintritt ist frei. Und lohnt sich: erstmals gehen auch die weiblichen Stabhochspringerinnen an den Start, darunter Deutschlands Nummer eins, Lisa Ryzih (ABC Ludwigshafen). Im Speerwurf der Männer sind Johannes Vetter (LG Offenburg) als Weltmeister von 2017 und Vizeeuropameister Andreas Hofmann (MTG Mannheim) dabei.

Wenn die Elite antritt, hat die Kulisse aufgrund der Corona-Verordnung etwas vom Flair eines Jugend-Wochenend-Wettkampfes. Lokalmatadorin Hussong ist das egal. "Es ist zwar komisch, aber wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr noch ein paar Wettkämpfe machen können." Für Raphael Holzdeppe ist es der erste Wertungs-Wettkampf nach der Corona-Zwangspause, Lampenfieber inklusive: "Ich bin mir relativ sicher, es wird am Anfang mehr Nervosität dabei sein", sagt der 30-Jährige. Er ist eben besonders besonders, der Himmelsstürmer - Cup 2020.