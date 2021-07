Die beiden rheinland-pfälzischen Zehnkämpfer Niklas Kaul und Kai Kazmirek absolvierten am Wochenende einen letzten Test kurz vor dem Abflug nach Tokio. Die Stimmungslage bei den beiden könnte unterschiedlicher kaum sein.

Der eine verließ den Sportplatz in Frankfurt mit einem kleinen Lächeln, der andere mit einem Kopfschütteln. Der letzte Test für die beiden rheinland-pfälzischen Zehnkämpfer, die Deutschland bei den Olympischen Spielen vertreten werden, verlief am Sonntag doch sehr unterschiedlich.

Kaul ist noch nicht in Topform

Der amtierende Weltmeister Niklas Kaul wollte sich ein gutes Gefühl für Tokio holen. Denn der Start in die Olympia-Saison lief nicht so gut, wie er es sich erhofft hat. Bei den Wettkämpfen in Götzis (8.263 Punkte) und Ratingen (Aufgabe nach acht Disziplinen) tat er sich etwas schwer. Und das, obwohl er von den reinen Kraft- und Schnelligkeitswerten eigentlich sehr gut in Form ist. Daher wäre es wichtig gewesen, die gute Form am Sonntag in Frankfurt auf den Platz zu bringen.

Diskus und dann Abbruch

Beim Einwerfen wirkte der 23-Jährige vom USC Mainz noch ganz zufrieden, als sein Diskus deutlich über die 40-Meter-Marke segelte. Es waren nur kleine Korrekturen von Vater und Trainer Michael Kaul nötig. Auch sein im vergangenen Sommer operierter Ellenbogen machte problemlos mit. Zu diesem Zeitpunkt war Niklas Kaul noch optimistisch, glaubte, dass 45 Meter oder mehr drin sein sollten.

Doch im Wettkampf war alles weg. Zu hektisch im Ring, etwas verkrampft - Kaul brachte die 2-Kilo-Scheibe nicht ins Fliegen. Nur 38,96 Meter - für den Athleten des USC Mainz nicht nur enttäuschend, sondern einfach frustrierend. Den geplanten Start im Stabhochsprung sagt er kurzerhand ab. Die Erwartungen an den Weltmeister waren groß. Seine Vorfreude ist nach den bisher gezeigten Leistungen gedämpft: "Es wäre schöner, wenn ich schon 8.500 Punkte gemacht hätte, dann könnte ich entspannter da rüberfliegen, mit noch mehr Vorfreude. Aber auch so freue ich mich auf den Wettkampf".

Kai Kazmirek fliegt mit gutem Gefühl nach Tokio

Die Gefühlslage bei Kai Kazmirek von der LG Rhein-Wied ist eine ganz andere. Der WM-Dritte von 2017 hatte mit seinem Sieg beim Mehrkampf-Meeting in Ratingen (8.184 Punkte) gezeigt, dass seine Form schon stimmt. Trotz harter Trainingswochen wirkte der 30-Jährige bei seinem Start über 110 Meter Hürden spritzig, beendete den Lauf, ohne Vollgas zu geben, mit 14,92 Sekunden. In Tokio will er auf jeden Fall angreifen: "Ich will in Richtung 8.400 oder 8.500 Punkte. Ich denke, dass ist auch möglich. Was die anderen machen, weiß ich natürlich nicht. Ich werde mein Bestes geben. Ich will Spaß haben und gesund durchkommen und was dann am Ende rauskommt, das werden wir sehen". Der Wettkampf in Frankfurt war für Kai Kazmirek insgesamt kein überragender Test. Das war wegen des zuletzt noch einmal intensiven Trainings ohnehin nicht zu erwarten. Jetzt will er die Woche ruhig angehen lassen, Kraft schöpfen.

Olympia ohne Zuschauer ist besser als gar kein Olympia

Das olympische Flair hat Kai Kazmirek 2016 schon erlebt, als er sehr guter Vierter wurde. Dass die Wettkämpfe jetzt ohne Zuschauer stattfinden werden, findet er schade: "Ich bin heilfroh, dass wir starten können. Wir wissen ja, dass zuhause vor den Fernsehern die Leute nachts aufstehen und uns die Daumen drücken, dafür sind wir sehr dankbar. Letzten Endes sind mir die Spiele ohne Zuschauer lieber und sie finden statt als das Risiko einzugehen, dass da noch was passiert.“

Olympia-Premiere für Niklas Kaul

Für Niklas Kaul sind es die ersten Olympischen Spiele. Dass er diese wegen der Pandemie nicht so genießen kann, findet er nicht problematisch. Der Zehnkampf-Weltmeister glaubt auch, dass es sichere Spiele werden - trotz der ersten Corona-Fälle im Olympischen Dorf. Kaul sagt: "Die Sorge ist da, ich hoffe aber, dass das die einzigen Corona-Fälle bleiben. Es hieß ja im Vofeld, dass es sichere Spiele werden. Wie genau die Hygiene-Konzepte sind, kann ich natürlich aber erst beurteilen, wenn ich in Tokio bin".

Am kommenden Freitag sitzen beide im Flieger nach Tokio. Trotz aller Umstände haben sich die beiden Zehnkämpfer seit vielen Monaten auf Olympia vorbereitet. Was am Ende für Niklas Kaul und Kai Kazmirek heraus kommt, hängt davon ab, ob sie ihre Leistung abrufen können und ob die Konkurrenz strauchelt. Möglich ist alles.