Am Tag nach ihrem Olympiasieg gibt Weitspringerin Malaika Mihambo Einblick in ihre Gefühlslage. Über Zweifel, innere Ruhe und Überwältigung. Und Schlaf.

Konfetti, Alkohol, Ekstase? Wie feiert man den größten Sieg seiner Karriere? Weitspringerin Malaika Mihambo war nach ihrem Gold-Sprung jedenfalls nicht nach einer großen Party zumute. "Ich war gestern Abend so platt. Ich hab mich dann ins Bett gelegt und war dann auch froh, als ich schlafen konnte", sagte Mihambo einen Tag nach dem Gewinn der Goldmedaille.

Vorfreude auf Zuhause

Nach einem kräftezehrenden Wettkampftag und anschließendem "Interview-Marathon" legte sich die Weitspringerin aus Oftersheim bei Heidelberg gegen 22.30 Uhr erschöpft ins Bett. "Ich freue mich natürlich mit den Menschen, mit denen ich das teilen kann in Tokio, freue mich dann aber vor allen Dingen nach Hause zu kommen und das mit meinen liebsten Menschen dann auch in Deutschland feiern zu können", so Mihambo, die am 5. August wieder in Deutschland erwartet wird.

Mihambo: Gold auch als Sieg gegen Selbstzweifel

Mit den Problemen mit dem Anlauf kamen die Sprünge, mit denen die Athletin nicht zufrieden sein konnte und war. Vor Olympia kamen damit auch Selbstzweifel. Jetzt macht Gold doppelt glücklich: "Dieser Sieg jetzt ist so wertvoll, weil es die Krönung dieses harten und steinigen Weges ist, den ich gerade im letzten halben Jahr gegangen bin, mit vielen Zweifeln und vielen Tief-Momenten."

Doch die 27-Jährige überwand die Selbstzweifel: "Dann in Tokio zu stehen und wirklich an sich zu glauben und das dann auch noch wirklich zu realisieren und Gold zu holen, das ist für mich das, was den Wettkampf so besonders macht."

Nerven aus Stahl

Mihambo bewies mal wieder ihre extreme Nervenstärke: Im letzten und entscheidenden Moment lieferte die Weitspringerin die sieben Meter. "Ich bin sehr froh, dass ich diese innere Ruhe in mir habe, weiß aber natürlich auch, dass da ein langer Weg dahintersteht. Dass da viel Reflektion über sich selbst dazugehört und die Meditation ist natürlich auch etwas, was mir immer hilft, bei mir zu bleiben, auch im größten Stressmoment", verriet Mihambo im ARD-Morgenmagazin das Geheimnis ihrer mentalen Stärke.

Spätestens der Goldsprung von Tokio hat die 27-Jährige in aller Munde gebracht. Viele Fans sehen in Mihambo nicht nur sportlich ein Vorbild, sondern bewundern auch die Person Mihambo als einen Menschen, der auch über den Tellerrand schaut. "Das macht mich natürlich unheimlich glücklich und animiert mich auch, den Weg, den ich eingeschlagen habe, weiterzumachen", sagt Mihambo - und ergänzt: "Genau das ist eigentlich, was unsere Gesellschaft braucht: Menschen, die füreinander einstehen, die für Werte stehen und diese auch transportieren."

"Frustriert" über Gold-Sprung

Am Tag nach dem großen Triumpf mischt sich - typisch Mihambo- schon wieder die Analyse, Selbstkritik inklusive, in die Erinnerung. Auch ein bisschen "frustriert" sei sie im Moment nach ihrem Sprung von sieben Metern gewesen, bei dem sie 20 Zentimeter verschenkte. "Dann musste ich natürlich bangen, weil ich nicht wusste: Was machen die anderen Mädels und hat mich das jetzt vielleicht sogar Gold gekostet?"

Ein großer Schrei der Erleichterung vor der Erkenntis in kleinen Schüben

Als die Anzeigetafel bestätigt, dass Malaika Mihambo tatsächlich olympisches Gold gewonnen hat, ließ die Athletin der LG Kurpfalz ihren Gefühlen freien Lauf. Und teilt am Tag danach nochmal ihre Emotionen: "Das war auf jeden Fall ein Freudenschrei, ein Schrei der Erleichterung, aber es war auch einfach das Abfallen der Anspannung, weil mir diese Minuten unheimlich lang vorkamen."

Doch so richtig ist bei Mihambo noch nicht angekommen, was sie am Tag zuvor mit ihrem Sieben-Meter-Satz im letzten Versuch geschafft hat. "Eigentlich freue ich mich nur, dass ich gewonnen habe: Ich glaube ich habe es noch gar nicht so richtig realisiert, die Tragweite wird einem erst im Nachhinein so bewusst", sagte die 27-Jährige von der LG Kurpfalz. "Es kommt immer so in Schüben."

Die olympischen Spiele 2024 in Paris hat Mihambo fest im Blick. Das hat sie am Morgen nach ihrem Goldtag von Tokio klargestellt. Aber erst einmal möchte sie sich nach ihrer Rückkehr nach Deutschland "zwei, drei Tage Auszeit gönnen". Eine Gelegenheit, die "verschlafene" Party nachzuholen.