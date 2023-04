Niklas Kaul mit Fair-Play-Preis ausgezeichnet

Gegeneinander in ein Miteinander verwandeln - dass das auch im Leistungssport geht, hat Zehnkämpfer Niklas Kaul vom USC Mainz bewiesen und ist dafür ausgezeichnet worden.

Der Mainzer Niklas Kaul ist am Donnerstagabend gemeinsam mit dem EM-Zweiten Simon Ehammer (Schweiz) im Wiesbadener Schloss Biebrich mit dem Fair-Play-Preis des Deutschen Sports ausgezeichnet worden. Die beiden Zehnkämpfer erhielten den Preis für die "Art und Weise, Wettkämpfe gegeneinander in ein Miteinander zu verwandeln".

"Sie haben den Teamgedanken auf das nächste Level gehoben. Ihr verkörpert Fair Play, Ehrgeiz, Wettkampf, Respekt und Freundschaft", sagte Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB), in seiner Laudatio auf die Preisträger. "Ihr seid ziemlich beste Konkurrenten."

Zuletzt bewiesen die beiden Leichtathleten dies bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr in München, wo der 25 Jahre alte Kaul den Titel gewann und Ehammer Silber holte. "Ich freue mich sehr über den Preis, habe mich aber auch darüber gewundert", sagte Kaul. "Es ist eine besondere Beziehung mit Simon, aber es ist im Mehrkampf häufig so, dass man sehr mit miteinander auskommt. Es ist deshalb ein Preis für den gesamten Zehnkampf."

Saison startet für Kaul in Ratingen

Seinen ersten Zehnkampf in diesem Jahr will Kaul am 17. und 18. Juni in Ratingen absolvieren. Die erste Startmöglichkeit im österreichischen Götzis Ende Mai werde er "zu 99 Prozent" nicht nutzen, sagte er am Donnerstag bei einer digitalen Pressekonferenz. Als Grund für seinen späteren Mehrkampf-Einstieg nannte er, dass er noch Zeit zum Formaufbau brauche, um in Ratingen schon die Olympia-Norm von 8.460 Punkten für die Spiele 2024 in Paris überbieten zu können.

Ein spezielles Trainingslager vor dem Event werde es für den Mainzer Studenten allerdings nicht mehr geben: "Ich bereite mich zu Hause auf Ratingen vor, auch, weil ich einfach in die Uni muss." Das Ticket für die Weltmeisterschaft vom 19. bis 27. August in Budapest hat der Weltmeister von 2019 bereits über die Weltrangliste sicher.