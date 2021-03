Tobias Unger (41), der Schwabenpfeil aus Kirchheim, hält noch immer den Deutschen Rekord im 200-Meter-Lauf. 20"20 (Sekunden, Anm. d. Red.) ist nicht nur seine Rekordzeit, sondern auch der Name seines jüngst eröffneten Fitnessstudios in Kirchheim. Doch für den neuen Karriereweg braucht der ehemalige Top-Sprinter in Corona-Zeiten vor allem Ausdauer.

Sein Leben ist dem Sport gewidmet. Nach fast zwei Jahrzehnten im Profisport und sieben Jahren als Athletik-Trainer des VfB Stuttgart wagt Tobias Unger den Schritt in die Selbstständigkeit. Mitten in der Corona-Krise stellte sich der Ex-Sprinter wieder in den Startblock. Im September letzten Jahres gab er - zusammen mit Geschäftspartnerin Melanie Schäfer - den Startschuss für sein Fitnessstudio 20"20. Der deutsche Rekord über 200 Meter ist zugleich Namensgeber des Studios. Der Weg, der vor Unger liegt, ist deutlich länger als 200 Meter. Diesmal ist ein langer Atem gefragt. Nach kurzer Zeit musste das Studio bereits schließen. Lockdown statt Startschuss. Online-Coaching statt Training vor Ort. Die Fitnessbranche steckt in der Krise. Durch die Corona-Pandemie drohte dem Kurzsprinter der Fehlstart. Unger zeigt sich trotzdem optimistisch. Das Studio ist sein Lebenstraum. In diesen hat er viel Zeit und Geld investiert. Für ihn soll es ein Neustart sein. "Jammern bringt nichts, auch wenn die Situation brutal schwer ist. Wir wissen, dass es hier abgehen wird, sobald es wieder abgehen darf." Tobias Unger - Deutscher Rekordhalter 200 Meter-Sprint Politik fehlt der Wille und die Fantasie Der Optimismus, den der 41-jährige Kirchheimer an den Tag legt, ist hart erkämpft. Als ehemaliger Leistungssportler weiß er mit Rückschlägen umzugehen. Die geltenden Einschränkungen für die Fitnessbranche kann er nicht nachvollziehen. Er fühlt sich von der Politik im Stich gelassen. Mit einem negativen Corona-Test könne man die Kunden auf Abstand, mit Maske und unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen ins Studio lassen. Mit einem QR-Code-Scanner wären kontaktlose Nachweise der Testergebnisse am Eingang möglich. Auch die Trainer können aus der Distanz Instruktionen geben. Es gehe ihm nicht darum, die Regeln zu umgehen, sondern mit "gesundem Menschenverstand" zu agieren. Unger wirkt ein wenig ratlos, fast schon ermattet über die Frage, warum es bisher keinen klaren Plan für die Studiobetreiber gibt. "Außer Öffnen und Schließen muss es doch auch was anderes geben." Tobias Unger - Deutscher Rekordhalter 200 Meter-Sprint Schmerzgrenze im Herbst erreicht Lange könne man die Situation nicht mehr durchhalten. Die Mitgliederzahlen gingen stark zurück. Neue Kunden zu werben sei kaum möglich. Für viele Studiobetreiber stehe bereits jetzt fest, dass sie ihre Türen nicht mehr öffnen werden. Unger sieht darin eine Chance: "Mitglieder, die sich ein neues Studio suchen, könnten bei uns aufgenommen werden." Darüber hinaus profitiere er von einer großen Außenfläche. Viel Platz, um mit Outdoor-Training und großen Abständen einen Notbetrieb aufrecht zu erhalten. Zusammen mit Online-Kursen könne man ein wenig abfangen. Auf Dauer reiche das aber nicht. Vergleichbar mit einem kurzen Sprint - der jedoch wenig hilft, wenn man einen Marathon überstehen muss. Eine Weile halte er noch durch, aber spätestens zum Herbst müsse es wieder losgehen. Keine Corona-Hilfen Das Studio ist in Betrieb, die Fixkosten müssen bedient und Kredite zurückgezahlt werden. Doch einen Anspruch auf Corona-Hilfen vom Staat hat der Rekord-Sprinter nicht: "Wir haben zu spät geöffnet, um aus dem Corona-Fonds schöpfen zu dürfen." Ohne laufende Einnahmen geht die Rechnung auf Dauer nicht auf. Den Mitgliedern stehe es momentan frei, ihre Beiträge zu zahlen. Viele zeigen sich solidarisch, was Unger freut und berührt. "Aber davon überlebst du natürlich nicht." Es sei unfair, keine Unterstützung zu bekommen. Die neu eröffneten Studios befinden sich in der gleichen Situation wie die etablierten Betreiber. Die Hoffnung liegt auf einem Härtefall-Fonds für Unternehmen, an denen die Hilfen bisher vorbeigegangen sind. "Wir warten jeden Tag, ob es eine Möglichkeit gibt, wenigstens eine kleine Unterstützung zu erhalten." Neben all den finanziellen Sorgen wiegen für Tobias Unger die psychischen Auswirkungen viel schwerer: "Es geht nicht nur ums Materielle, man möchte einfach nur wieder ein Stück Normalität erleben." Seine Vision sei es, nicht nur eine Trainingsfläche anzubieten. Die Leute sollen sich austauschen, wohlfühlen und auch als Breitensportler von den Erfahrungen aus dem Spitzensport profitieren. Rekord für die Ewigkeit? Die Weltspitze entwickelt sich weiter. Das Training entwickelt sich weiter. Die Schuhe entwickeln sich weiter. Ungers Rekord steht seit 16 Jahren. Schmunzelnd reagiert der Schwabe auf die Frage, ob er den Namen seines Studios ändern müsse, wenn sein Deutscher Rekord fiele. "Natürlich wäre es blöd gewesen, wenn im Jahr der Eröffnung der Rekord gefallen wäre. Mich würde es nicht stören, ihn zu behalten, aber ich gönne es jedem, ihn zu brechen." "So einfach ist es dann doch nicht, die 20"20 zu unterbieten." Tobias Unger - Deutscher Rekordhalter 200 Meter-Sprint Tobias Unger ist mit seinem Studio startklar. Schon längst nicht mehr bei "auf die Plätze", er ist "fertig". Er wartet auf das "Los". Tobias Unger - Sprinter, Trainer und Geschäftsführer Sportliche Erfolge 2005 - heute: Deutscher Rekordhalter über 200m mit 20,20 Sekunden 2005: Bestzeit über 100m in 10,14 Sekunden 2000 - 2011: Mehrfacher Deutscher Meister über 100m & 200m 2010: Hallen-Europameister 2004-2012: Teilnehmer an den Olympischen Spielen in Athen, Peking & Rio Berufliche Stationen 1999-2013: Studium Sportwissenschaft und Anstellung bei der Sparkasse 2013: Unger beendet seine Profi-Karriere als Sprinter 2014 - 2020: Unger arbeitet als Athletik-Trainer beim VfB Stuttgart 2020: Unger eröffnet eigenes Fitnesstudio 20"20