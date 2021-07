Das EM-Finale im Wembley-Stadion wird vor 60.000 Zuschauern gespielt - trotz Corona. Olympia wird zwei Wochen später ohne Publikum ausgetragen - wegen Corona. Das stößt auf Kritik.

Die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Die Corona-Inzidenz im Vereinigten Königreich war am 10. Juli bei 300,7 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner. Die Inzidenz in Japan lag am gleichen Tag bei 10,1. Die Schlüsse, die die Regierungen in London und Tokio daraus ziehen, wirken jedoch ziemlich widersprüchlich. Denn das EM-Finale darf am Sonntag vor 60.000 Zuschauern im dann zu etwa zwei Drittel gefüllten Wembley-Stadion stattfinden - auch auf Druck der UEFA. Die Japanische Regierung hat am Donnerstag hingegen den Corona-Notstand für Tokio ausgerufen und keine Zuschauer bei den Olympischen Spielen zugelassen.

Olympia zu 95 Prozent ohne Zuschauer

Die Sportstätten in den Präfekturen Chiba, Saitama und Kanagawa sind wegen des Corona-Notstands ebenfalls für Zuschauer gesperrt. Da sich auch die Präfekturen Hokkaido und Fukushima, wo das olympische Fußball-Turnier und mehrere Soft- und Baseball-Spiele ausgetragen werden, am Samstag dem Zuschauer-Bann anschlossen haben, finden etwa 95 Prozent der Olympia-Wettbewerbe ohne Zuschauer statt. Dort dürfen nur hohe Würdenträger, Funktionäre und Sponsorenvertreter (möglicherweise sogar mit Anhang) in die Arenen. Lediglich in den Präfekturen Miyagi, Ibaraki und Shizuoka dürfen Zuschauer dabei sein. IOC-Präsident Thomas Bach sprach von einer "Entscheidung, die notwendig war, um sichere Olympische Spiele zu gewährleisten".

Vetter kritisiert zweierlei Maß bei EM und Olympia

Dass die Spiele stattfinden, wird im deutschen Olympia-Team begrüßt. Auch, wenn zum Beispiel Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo aus Oftersheim mit den leeren Stadien hadert: "Diese Unterstützung wird uns Athleten fehlen, aber wir werden das Beste daraus machen und uns gegenseitig anfeuern. Der Sportsgeist bleibt ungebrochen." Dass für "König Fußball" offensichtlich andere Maßstäbe gelten, ärgert viele Athletinnen und Athleten jedoch gewaltig: "Olympia ohne wenigstens ein paar Zuschauer ist verdammt schade. Bei Allvater Fußball zeigt sich wieder, dass andere Gesetzte gelten", sagt Speerwerfer Johannes Vetter aus Offenburg.

Speerwerfer Johannes Vetter kritisiert "andere Gesetzte" bei "Allvater Fußball". Imago Imago Images / Laci Perenyi

Burkard kann Olympia-Entscheidung nicht nachvollziehen

Für die deutsche Hindernisläuferin Elena Burkard ist kaum erklärbar, warum bei der Fußball-EM Zuschauer im Stadion sein dürfen und bei den Olympischen Spielen in Tokio nicht. "Es ist völlig unverständlich, dass der Fußball in der Corona-Zeit über alles gestellt worden ist", sagte die 29 Jahre alte EM-Sechste und Olympia-Starterin von der LG Farbtex Nordschwarzwald der Deutschen Presse-Agentur. "60.000 Zuschauer in London und Budapest im Stadion, leere Ränge in Tokio - wer kann das noch verstehen? Dennoch ist das Hygienekonzept alternativlos."