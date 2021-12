Mit ihrem letzten Versuch sprang Malaika Mihambo bei den Olympischen Spielen in Tokio zu Gold - und zeigte es damit nicht nur ihren Konkurrentinnen und Kritikern, sondern vor allem: sich selbst.

Malaika Mihambo ist ein ruhiger Mensch, aber nicht in diesem Moment. Als feststeht, dass sie zu Gold gesprungen ist, ist im Stadion in Tokio ihr lauter Schrei zu hören. Fernsehkameras fangen ein, wie Mihambo weint und gleichzeitig lacht. Es ist die Freude über den Olympiasieg und der angestaute Kummer, der sich entlädt. "Ich habe die innere Stärke gefühlt und den Glauben an mich selbst", sagte die 27-Jährige. "Das war mein härtester Wettkampf."

Das Olympische Weitsprung-Finale in Tokio war ein Nervenkrimi

Mihambo war Dritte hinter Ese Brume aus Nigeria und der in Führung liegenden US-Amerikanerin Brittney Reese. Dann ihr letzter Versuch: Sie pustet aus, klatscht sich auf die Oberschenkel, stößt einen kurzen Schrei aus und läuft los. 20 Schritte sind es bis zum Brett. Sie tritt nicht über, schwingt in der Luft mit ihren Armen, landet in der Grube, klatscht und geht dann nervös in die Hocke. Sieben Meter zeigt die Anzeigetafel an, weiter als ihre Konkurrentinnen, die noch dran sind. Mihambo muss warten. Wenig später ist die Heidelbergerin Olympiasiegerin.

"Das waren die wichtigsten sieben Meter, die ich je gesprungen bin", sagte Malaika Mihambo über ihren Sprung zu Gold.

Weitspringerin Malaika Mihambo und die Zweifel

Ausgerechnet sie hat die Nerven behalten, obwohl sie in den Wochen und Monaten zuvor Selbstzweifel plagten. Im Coronajahr 2020 hatte sie ihren Anlauf verändert. Wegen einer Verletzung und um sich zu schonen, hatte sie ihn von 20 auf 16 Schritte verkürzt. Das wirkte sich auf das Timing beim Absprung aus. Bei der Hallen-EM in Toruń Anfang März in Polen verpasste sie Gold, weil sie 29 Zentimeter vor dem Brett abhob. "Ich hätte mir nicht vorgestellt, dass es so hart ist. Da kommen viele Selbstzweifel hoch: Kann ich das überhaupt noch? Bin ich gut genug? Kann ich mithalten?" Ihre reguläre Bestweite 2021 stand bei 6,92 Metern. Neun Athletinnen waren weiter gesprungen.

Mihambo fühlte sich wie die Gejagte

Auch in Tokio lief nicht alles perfekt. Nach einem guten Start verschenkte sie im zweiten und dritten Versuch viel Platz am Absprungbrett. Der vierte und fünfte Versuch waren ungültig. Mihambo wirkte unzufrieden, ihr Rhythmus vergangener Jahre, ihre Sicherheit, waren nicht mehr da. 2019 wurde sie Weltmeisterin. In Doha sprang Mihambo sie sieben Meter dreißig. Von da an stiegen die Erwartungen, ihre Anlauftechnik wurde von der früheren Trainerin Gertrud Schäfer öffentlich kritisiert, sie hatte das Gefühl, die Gejagte zu sein. "Das bestand hauptsächlich darin, dass ich nicht die Leistung erbringen konnte, wie ich sie mir erhofft habe."

Mihambo hat gelernt, mit dem Druck umzugehen

Doch sie hat gelernt, äußere Einflüsse auszublenden. Sie meditiert jeden Tag und löste sich von ihren Zweifeln. Vor den Olympischen Spielen in Tokio sagte sie: "Ich habe für mich herausgefunden, dass ich niemandem was beweisen muss. Ich muss nicht nach Tokio fliegen und Gold gewinnen. Ich kann trotzdem sagen, ich mag mich als Mensch und bin glücklich mit dem, was ich erreicht habe."

Vor kurzem, ein halbes Jahr nach ihrem Olympiasieg, ist Malaika Mihambo zur Sportlerin des Jahres gekürt worden, zum dritten Mal in Folge. Sie ist ein ruhiger und bescheidener Mensch. Etwas nervös sagte sie: "Ich muss sagen, dass schon lange die Ziele im Äußeren in Form von Medaillen mich eigentlich nicht mehr so antreiben, sondern dass ich den Sport eher als innere Meisterschaft sehe, besser zu werden, zu wachsen, weiterzukommen." In diesem Jahr ist sie gewachsen, nicht allein, weil sie Gold gewonnen, sondern weil sie ihre eigenen Zweifel besiegt hat.