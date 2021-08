per Mail teilen

Sein Olympia-Desaster treibt Johannes Vetter von der LG Offenburg weiter um, er kämpft für mehr Gerechtigkeit im Speerwurf. Und will allen zeigen, dass er die Nummer eins ist.

Bevor Johannes Vetter demnächst im Italien-Urlaub den "Strand genießen" kann, hat der Speerwerfer viel vor. Sechs Wettkämpfe stehen noch an. Danach sollen "alle wissen, wer das Maß aller Dinge ist im Speerwerfen", sagte Vetter.

Acht Tage nach der überraschenden Olympia-Pleite wird er an diesem Sonntag (13 Uhr) bei einem Werfer-Meeting in seiner Heimatstadt Offenburg an den Start gehen. Der SWR überträgt live ab 12:45 Uhr.

Bei den Olympischen Spielen in Tokio war der deutsche Rekordhalter als Favorit auf den Sieg gehandelt worden, kam mit 82,52 Metern jedoch nicht über Rang neun hinaus. "Das sportliche Desaster von Tokio ist für Johannes auch ein finanzieller Schlag in die Magengrube", sagte Boris Obergföll, Vetters Trainer und Meetingdirektor in Offenburg. Deutsche Sportler erhalten von der Sporthilfe für einen Triumph bei den Spielen in Tokio 20.000 Euro, für Silber 15.000 und für Bronze 10.000 Euro. Prämien gibt es bis zum achten Platz, der mit 1.500 Euro belohnt wird.

"Wir werden künftig die Starts von Johannes nach den Belägen in den Stadien auswählen", kündigte Obergföll als Konsequenz aus Vetters Rutschpartie von Tokio an. Der in Japan verlegte neue Hightech-Mondo-Belag habe durch einen mit Luftbläschen durchsetzten Unterbau nicht die erforderliche Härte besessen, wie sie ein Kraftwerfer wie Vetter benötige. Auf dem neu verlegten Belag konnte der Sportsoldat seine Technik nicht umsetzen, war immer wieder weggerutscht, wie beim "Aquaplaning".

Probleme mit rutschigen Anlaufflächen

Die Probleme des 28 Jahre alten 90-Meter-Werfers mit rutschigen Anlaufflächen sind nicht neu. Schon 2018 wurde der Speerwurfanlauf im Berliner Olympiastadion auf Drängen der deutschen Werfer wenige Monate vor der EM neu ausgehärtet. Auch vor den deutschen Meisterschaften 2021 in Braunschweig wurde die Bahn mit Klebstoff zur Aushärtung des Belags neu versiegelt.

Mehr Gerechtigkeit

Vetter kämpft für mehr Gerechtigkeit in seiner Disziplin. Sein Ziel ist es, genormte Kriterien für die Beschaffenheit des Anlaufs zu schaffen. Damit jeder Werfer bei Olympia, WM oder EM weiß, was auf ihn zukommt. Der Belag solle "standardisiert" werden, fordert der Ex-Weltmeister. Ihm geht es dabei nicht um die Laufbahn im ganzen Stadion, "es reichen die letzten vier, bis acht Meter", beim Anlauf der Speerwerfer.

Gespräche mit dem Weltverband

"Da lasse ich mir die Butter nicht vom Brot nehmen. Ich will eine Lösung finden, die für alle passt." Der Aufwand, um einen solchen Standard-Belag zu verlegen, sei "total gering. Das könnte ich am Tag vor dem Wettkampf fast selber machen", sagte Vetter, der bereits entsprechende Gespräche führt und beim Weltverband World Athletics sein Anliegen einreichen will.

Sollte der 28-Jährige kein Gehör finden, will er darüber nachdenken, seine "Arztrechnungen zu sammeln und World Athletics zu schicken. Da kommt einiges zusammen". Der Pole Marcin Krukowski, hinter Sportsoldat Vetter die Nummer zwei der Welt und in Tokio wie London-Olympiasieger Keshorn Walcott bereits in der Qualifikation gescheitert, prüft sogar schon rechtliche Schritte.

Vetter will Weltrekorde werfen

Tokio sollte der Höhepunkt seiner Karriere werden, fünf Jahre hat er nur für diesen einen Tag trainiert, "aber ich bin in kein Loch gefallen", sagte Vetter, auch wenn er sich über die Verhältnisse dort weiter "tierisch aufregt". Vetter will auch in Zukunft antreten, um "Weltrekord oder vielleicht 100 Meter zu werfen". Doch dafür braucht er den richtigen Belag beim Abwurf.