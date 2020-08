per Mail teilen

Vor nur einer Woche musste Speerwerfer Johannes Vetter den Wettkampf in Zweibrücken verletzungsbedingt und ohne gültigen Versuch abbrechen. Jetzt hat sich im finnischen Kuortane auf Rang zwei der Weltrangliste geschoben.

Speerwerfer Johannes Vetter hat sich nach seinem unglücklichen Saisonstart stark zurückgemeldet.

Der Ex-Weltmeister schaffte im finnischen Kuortane am Samstag 86,94 Meter und setzte sich eine Woche vor den deutschen Meisterschaften in Braunschweig damit auf Platz zwei in der Weltrangliste. Die Siegesweite gelang dem 27-Jährigen mit seinem letzten Versuch.

Vetter kündigt "noch viel mehr an"

"Solider Start, aber da kommt noch viel mehr", schrieb Vetter anschließend bei Instagram. In der Vorwoche hatte Vetter einen Wettkampf in Zweibrücken nach drei ungültigen Versuchen abbrechen müssen, nachdem er Schmerzen im Ellenbogen hatte.