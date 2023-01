"Mein normales Ich hätte den Turbo gezündet": Gesa Krause genießt letzten Wettkampf vor Babypause

Die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Krause hat ihren letzten Wettkampf vor der Geburt ihres ersten Kindes absolviert. Der 20. Platz spielte keine Rolle, der Genuss war ihr wichtiger.

Um Punkt 15 Uhr startete die 30-Jährige zu ihrem letzten Wettkampf vor der Babypause. Krause, die Anfang Dezember ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte, ließ es auf der fünf Kilometer langen Strecke durch die Altstadt von Trier eher gemütlich angehen. Frühlingshafte 17 Grad waren eine angenehme Begleiterscheinung bei der Heim-Veranstaltung ihres Vereins. Nicht der Leistungsgedanke stand bei Krause an diesem Nachmittag im Mittelpunkt, sondern der Wunsch, noch einmal die Wettkampf-Atmosphäre zu genießen.



Außerdem wollte sie beim Comeback des Silvesterlaufs (nach zweijähriger Pause wegen politischer Maßnahmen gegen Corona) ein wichtiges Signal senden: Sport und Schwangerschaft sind kompatibel. Krause befindet sich in der 22. Schwangerschaftswoche. Von ärztlicher Seite hatte es keine Bedenken wegen eines Starts gegeben.

Krause: "Es kommen immer mehr Kilos dazu"

Nach 17:31 Minuten kam Krause ins Ziel und landete auf Platz 20, weit hinter Deborah Schöneborn (SCC Berlin), die in 15:56 Minuten gewann. Krause war ihre Zeit aber relativ egal. "Es war einfach nur geil", strahlte sie ins SWR-Mikrofon. Sie sei das Rennen etwas hastig angegangen und habe sich sogar während des Laufs bremsen müssen. "Mein normales Ich hätte hintenraus wahrscheinlich den Turbo gezündet, aber das war heute egal. Es war ein richtig schöner Abschluss für dieses Jahr."

Mit einer Zeit von 17:31 Minuten hatte Krause überhaupt nicht gerechnet. Denn: "Ich habe Tage, da kann ich nicht aufstehen. Da liege ich einfach im Bett und kann nicht trainieren." Das verunsichere sie, weil sie solche Situationen nicht kenne. "Außerdem kommen immer mehr Kilos dazu, das macht es auch noch beschwerlicher." Sie sei sehr stolz auf ihre Leistung.

Persönlicher Jahresrückblick 2022





Im neuen Jahr will Krause sportlich kürzer treten und sich auf die Geburt konzentrieren. Nach der Babypause möchte sie wieder ins Training für die Olympischen Spiele 2024 in Paris einsteigen. Eine Teilnahme an der Leichtathletik-WM im August 2023 in Budapest kommt da aber noch zu früh. An ein Karriereende denkt die Läuferin noch lange nicht.



Den Trierer Silvesterlauf bei den Männern gewann der Belgier Isaac Kimeli. Er setzte sich in 22:18 Minuten im Zielsprint durch und verbesserte den 25 Jahre alten Streckenrekord des Kenianers Isaak Kiriuki um drei Sekunden. Zweiter wurde Marathon-Europameister Richard Ringer (LC Rehlingen), der in 22:20 Minuten zudem einen deutschen Straßenlauf-Rekord über acht Kilometer aufstellte.