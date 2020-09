Heike Drechsler gehört zu den herausragenden Persönlichkeiten der deutschen Leichtathletik. Weltmeisterin in der DDR - Olympiasiegerin im geeinten Deutschland.

Heike Drechsler wurde 1964 in Gera in der DDR geboren. Den Großteil ihres Lebens und ihrer sportlichen Karriere verbrachte sie im Osten, gewann Gold bei Welt- und Europameisterschaften. Die großen Titel gewann sie aber erst nach dem Mauerfall. 1992 wurde die Weitspringerin zum ersten Mal Olympiasiegerin. Den Westen kannte Heike Drechsler aus ihrer erfolgreichen Zeit beim ABC Ludwigshafen. Für die Pfälzer wurde sie 2000 nach vielen Verletzungspausen erneut Olympiasiegerin. Heute ist Drechsler wieder in den Osten gezogen und wohnt in Berlin.

Die 26-Jährige traut dem Mauerfall erst nach vier Wochen

Die junge Mutter war beim Fall der Mauer zunächst vorsichtig. Ihr Sohn war gerade erst acht Tage alt. Als Leistungssportlerin und gefeiertes Vorbild im DDR-System wollte Drechsler keinen falschen Schritt wagen. Beim ersten Telefonat mit der übergesiedelten Schulfreundin Esther Zschieschow schossen Drechsler die Tränen in die Augen. Doch erst vier Wochen nach dem Mauerfall traute sie sich das erste Mal über die ehemalige Grenze. Zusammen mit SWR Sport erinnert sich noch ganz genau an ihr erstes erstandenes Westprodukt.

Glorreiche Karriere

Weitspringerin des Jahrhunderts, Europas Sportlerin des Jahres, zweimalige Olympiasiegerin - allesamt Titel, mit denen sich Heike Drechsler neben ihren zahlreichen Goldmedaillen schmücken darf. Neben ihrer Parade-Disziplin Weitsprung gewinnt sie auch in verschiedenen Sprint-Disziplinen Gold-Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften. 2014 wurde sie, zusammen mit Marita Koch, als erste deutsche Leichtathletin in die "IAAF Hall of Fame" aufgenommen.