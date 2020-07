Ende Juni stürzte Triathlet Sebastian Kienle aus Mühlacker im Trainingslager mit dem Fahrrad. Er brach sich das Schlüsselbein, nahm alles mit Humor und hatte dennoch großes Glück im Unglück.

Sebastian Kienle gehört seit vielen Jahren zu den weltweit besten Triathleten. Er ist dreimaliger Weltmeister, zweimal siegte er über die Mitteldistanz 70.3, 2014 eroberte er den Thron auf Hawaii.

Jahrelang unfallfrei….fast!

Mit Fahrradunfällen hat Kienle eigentlich wenig Erfahrungen. Der Sturz vor kurzem im Trainingslager in St. Moritz in der Schweiz war tatsächlich erst sein dritter Unfall mit dem Rad. Und sein schwerster! Überraschend wenig, wenn man bedenkt, dass der 36-jährige in seiner Karriere weit mehr als 150.000 Kilometer auf zwei Rädern abgespult hat. Rollsplit auf der Straße war für den jüngsten Crash letztlich der Auslöser. Zwischen 25 und 30 Km/h fuhr er gerade, sagt Kienle, doch dann ging alles sehr schnell.

"Ich habe mir meinen Helm angeschaut,. Ohne Helm, sage ich mal, weiß ich nicht, ob ich jetzt hier liegen würde und zusammenhängende Sätze sprechen könnte."

Die Operation am Schlüsselbein erfolgte wenige Stunden später in einem nahegelegenen Krankenhaus. Jetzt, knapp zwei Wochen nach dem Eingriff, ist er schon wieder aktiv. Zu Hause fährt er auf dem Fahrradtrainer. Virtuelle Rennen gegen echte Gegner. Er macht sich bereit für die Zukunft, sagt er mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Dauer 2:24 min Hintergrund: Sebastian Kienle Hintergrund: Sebastian Kienle

"Man sagt ja, E-Sport ist die Zukunft. Wenn man bei E-Sport dann auch 200 Puls hat, dann finde ich, dass man das dann tatsächlich als E-Sport bezeichnen kann. Und ich meine, das ist eigentlich das Schöne, dass so eine Krise letztlich auch immer neue Möglichkeiten eröffnet."

Dennoch Sorge um die Zukunft

Die Verletzung hätte, was den Zeitpunkt betrifft, kaum besser passieren können, denn derzeit finden nirgendwo auf der Welt Triathlon-Wettkämpfe statt. Auch die Weltmeisterschaften auf Hawaii wurden bereits wegen der Pandemie von Oktober dieses Jahres auf Februar 2021 verschoben. Eigentlich perfekt für Kienle, weil er damit mehr Trainingszeit gewinnt und seine Verletzung ihn kaum zurückwirft.

Sebastian Kienle beim Ironman auf Hawaii 2019. Imago imago images / Belga

Doch der Drittplatzierte der vergangenen Weltmeisterschaften sorgt sich um die Zukunft seines Sports, denn dieser lebt davon, dass sich auf der Strecke Profis mit Amateuren messen und tausende Zuschauer den Wettkampf hautnah am Straßenrand mitverfolgen. Und ob das in naher Zukunft so stattfinden kann, ist äußerst ungewiss.

"Rennen, die erst verschoben wurden, wurden dann meist abgesagt. Also, wenn man sich die Nachrichten in den USA so anschaut, dann kann man berechtigterweise skeptisch sein, ob das im Februar tatsächlich stattfinden kann. Und ob man überhaupt anreisen kann", sagt Kienle, der seit 2012 auf Hawaii startet.

Ausnahmeerfahrung wegen der Corona-Pandemie

Er war gerade mit seiner Frau Christine im Trainingslager in Spanien, als dort der Lockdown kam. Das Schwimmbad vor dem Apartment, das Fahrrad griffbereit in der Wohnung, bestes Wetter und eine tolle Kulisse, doch vor die Tür durften sie nicht. Für ihn und seine Frau eine Ausnahmeerfahrung.

“Eigentlich wollte Sebi Ende März beim Ironman in Südafrika starten und dann war durch den Lockdown mit einem Mal das Ziel weg. Wir konnten nicht mehr vor die Tür, man sitzt plötzlich nur im Appartement und darf nur zum Einkaufen kurz vor die Tür Das war total hart, quasi von Vollgas auf Null runter und es war der Moment, wo uns klar wurde, dass dies eine länger andauernde Sache werden könnte", erzählt Christine Schleifer, die fast in allen Trainingslagern ihres Mannes mit dabei ist.

Auf einem guten Weg

Nach einer Woche in ihrer Appartementzelle konnten sie zurückreisen. Jetzt liegt Seabstian Kienle auf der Liege seines Physiotherapeuten und lässt sich das operierte Schlüsselbein behandeln. Die tägliche Mobilisierung tut nicht nur gut, sondern beschleunigt natürlich auch den Heilungsprozess. Er ist schon wieder auf einem guten Weg, sagt auch Physiotherapeuten Greogor Min-Karnowski .

"Muskulär ist da natürlich einiges vorhanden, was dann natürlich auch wieder viel, viel schneller in der Regeneration ist, wenn der muskuläre Status gut ist, als wenn da jemand stürzt, der noch nie irgendwie eine Schulterstabilität hatte oder keinerlei Möglichkeit hatte, irgendwie Muskelkraft aufzubauen."

In Mühlacker ist es auch schön

Nächste Woche will Kienle schon wieder anfangen zu schwimmen, er will seinen Rhythmus nicht verlieren, obwohl dieser durch Corona eigentlich schon komplett verändert wurde. Denn normalerweise wäre er ab Montag in Livigno, in den italienischen Alpen, zum Höhetraining gewesen. Doch daraus wird natürlich nichts, aber Mühlacker, ist auch schön zum Trainieren, sagt der bodenständige Ausnahmeathlet mit einem Augenzwinkern. 2020 ist eben einfach alles anders. Pandemie, keine WM, ungewisse Zukunft und jetzt auch noch der Sturz! Sebastian Kienle nimmt es sportlich, denn wenn er eines gelernt hat in den letzten zwölf Jahren als Triathlon-Profi, dann ist es mit Herausforderungen umzugehen.