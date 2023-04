"Endspurt" für die zweifache Europameisterin Gesa Krause: In vier Wochen steht die Geburt ihres ersten Kindes an. Ihr sportliches Ziel bleibt bestehen: Start bei Olympia 2024.

"Es sind jetzt noch etwa vier Wochen bis zum errechneten Entbindungs-Termin - also im Prinzip kann es jetzt jeden Tag so weit sein", sagt Gesa Krause und lächelt. Die zweifache Europameisterin und WM-Dritte über 3.000-Meter-Hindernis scheint in sich zu ruhen, freut sich auf das neue Familienleben – und vergisst als Profiläuferin trotzdem nicht ihr Traum-Ziel: Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris. Und das gerade mal 15 Monate nach der Geburt!

Tägliches Training

Selbst jetzt, im 9. Schwangerschafts-Monat, trainiert die 30-Jährige nahezu täglich. Im Gespräch mit SWR Sport gibt sie Einblicke in ihren derzeitigen Alltag: "Mir geht’s immer noch sehr, sehr gut. Ich bin noch fleißig am trainieren, absolviere meine neun bis zehn Einheiten pro Woche, je nach Empfinden." Trotz dicker Bauch-Rundung sind bei ihr - zuhause im hessischen Manderbach – immer noch zwei Lauf-Einheiten pro Woche dabei. Distanz jeweils: um die sechs Kilometer.

"Es ist wichtig, dass man Träume hat und sie nicht aus den Augen verliert!"

Noch immer unter fünf Minuten pro Kilometer

"So zwischen 4:45 und fünf Minuten pro Kilometer schaff‘ ich noch", erzählt die Star-Läuferin des Vereins Silvesterlauf Trier und lacht. Denn von der Intensität früherer Jahre ist sie natürlich weit entfernt – und doch als Hochschwangere mit ihrer jetzigen Fitness eine Ausnahme-Erscheinung. "Es geht nicht mehr darum, viele Wochen-Kilometer zu absolvieren", sagt sie. "Sondern es tut mir einfach gut. Gerade jetzt, wo das Wetter besser ist, ist es einfach schöner, an der frischen Luft zu sein und einfach das zu tun, was man gewohnt ist."

Alternative Trainingsmittel

Gesa Krause ist Vollprofi. Sie weiß, dass ihr Körper ihr Kapital ist. Und den pflegt und trainiert sie unter den Bedingungen einer Schwangerschaft ebenso konsequent wie rücksichtsvoll. "Ich bin viel im Wasser unterwegs, also Aquajoggen, oder auf dem Crosstrainer. Das sind meine alternativen Trainingsmittel, die einfach ein bisschen gelenkschonender sind. Das ist in der Schwangerschaft ideal." Dazu kommen regelmäßige "Sessions mit Pilates", wie sie es formuliert. "Man könnte jetzt auch sagen: moderne Form von Schwangerschafts-Gymnastik." Und Gesa Krause lacht erneut.

Bauch-Gefühl entscheidet

Die Hindernis-Spezialistin hat sich bewusst dafür entschieden, ihren ambitionierten Weg als schwangere Hochleistungs-Sportlerin öffentlich zu zeigen. Während der letzten Monate stieg die Zahl ihrer Instagram-Follower auf 137.000. "Ich möchte einfach auch anderen Frauen Mut machen, während der Schwangerschaft aktiv zu sein", betont die 30-Jährige immer wieder. Das Wichtigste dabei: auf das eigene Bauch-Gefühl zu hören – im buchstäblichsten Sinne. Gesa Krause: "Mir tut es auf jeden Fall sehr gut!"

Familie als Rückhalt

Je näher der Geburtstermin Anfang Mai rückt, desto größer wird die Vorfreude bei ihr und ihrem Lebenspartner Robert Blumentritt. "Wir sind voller Neugierde", formuliert sie. "Ich bin unheimlich gespannt, was mich erwartet, wie sich mein Leben verändert. Ich freu' mich aber auch darauf, meinen Schatz kennenzulernen." Sie weiß, dass ihr Alltag als Profiläuferin mit kleinem Kind anders aussehen wird. Trainingslager, Wettkämpfe, Sponsoren-Termine – das alles muss dann mit Still-Zeiten, Baby-Betreuung und garantiert veränderten Schlaf-Rhythmen koordiniert werden. Doch sie weiß auch, dass ihre komplette Familie das Abenteuer Olympia 2024 mit aller Kraft unterstützen wird.

Ein besonderes Foto

Von uns angesprochen, welche Fotos ihr wichtig sind im großen Handy-Archiv, zeigt sie sofort eines mit ihren Eltern: alle drei lachen. "Wenn man uns drei da so sieht, glaubt man eigentlich nicht, dass es mir innerlich so schlecht ging", erzählt sie und gewährt einen tiefen Blick in ihr damaliges Seelenleben. Denn das Foto entstand in der Londoner U-Bahn – einen Tag, nachdem sie im WM-Finale stürzte und nur Neunte wurde. "Ich war sehr enttäuscht. Ich erinnere mich trotzdem gerne an diesen Moment, wo einfach meine Eltern für mich da waren und mich wieder zum Lachen gebracht haben. Und das zeigt eben, dass es noch bedeutendere Dinge gibt als den sportlichen Erfolg und dafür bin ich auch sehr dankbar!"

Vierte Olympia-Teilnahme?

Jetzt bereichert sie ihr Familien-Leben selbst um eine weitere Generation. Und hat doch das Ziel einer vierten Olympia-Teilnahme fest im Blick. "Dafür arbeite ich jeden Tag", sagt sie mit einem erneuten Lächeln. "Es ist wichtig, dass man Träume hat und sie nicht aus den Augen verliert!"