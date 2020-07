Wegen einer Ellenbogen-Operation muss der Mainzer Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul seine Saison vorzeitig beenden. Das verkündete der "König der Athleten" am Donnerstag auf Instagram.

Für Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul ist die Saison beendet, bevor sie überhaupt begonnen hat. Der 22-Jährige musste sich einer Operation am Ellenbogen unterziehen und wird in diesem Jahr keinen Wettkampf mehr bestreiten. "Mir geht es soweit gut, die OP ist ohne irgendwelche Zwischenfälle verlaufen und ab morgen geht es an die Reha", schrieb der Mainzer am Donnerstag bei Instagram.

2020 ❌ 🔜2021 Heute muss ich meine Saison 2020 beenden, bevor sie überhaupt angefangen hat. Nachdem ich im Mai beim Speerwerfen erneut Probleme hatte, hat sich herausgestellt, dass ich seit 2017 eine Verletzung am Ellenbogen habe, die mich seitdem an einem kontinuierlichen Wurftraining gehindert hat. Um die Stabilität des Ellenbogens wieder herzustellen, habe ich mich für eine Operation entschieden. Deswegen wurde ich gestern an meinem Wurfarm operiert. Mir geht es soweit gut, die OP ist ohne irgendwelche Zwischenfälle verlaufen und ab morgen geht es an die Reha bzw. meine #roadtotokyo2021 #comebackstronger 📸 @niklasniessner / Heiko Hecht _niklaskaul, Instagram , 9.7.2020, 18:42 Uhr

Kaul hatte seinen Saisonstart eigentlich bei der Mehrkampf-DM in Vaterstetten (21. bis 23. August) geplant. Nach Problemen beim Speerwerfen habe sich aber herausgestellt, "dass ich seit 2017 eine Verletzung am Ellenbogen habe, die mich seitdem an einem kontinuierlichen Wurftraining gehindert hat", schrieb er nun. Um Stabilität zu erhalten, habe er sich für einen Eingriff entschieden. Kaul hatte 2019 in Doha als bislang jüngster Zehnkämpfer den Titel geholt.

Er wolle sich nun ganz auf seinen Weg zu den Olympischen Spielen 2021 in Tokio konzentrieren, schrieb er. Die EM 2020 in Paris war ebenso wie die Olympischen Spiele und traditionellen Meetings in Götzis und Ratingen abgesagt worden.