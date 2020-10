per Mail teilen

Mit Olympia wurde es in diesem Sommer nichts, also hat Raphael Holzdeppe sich eine andere Herausforderung gesucht. Den Stabhochsprung-Weltmeister von 2013 hat es vorübergehend zum 1. FSV Mainz 05 verschlagen.

Das Geschäft Profifußball durchblicken vermutlich nur die wenigsten Außenstehenden. Auch dann nicht, wenn sie selbst Profisportler sind. Stabhochspringer Raphael Holzdeppe aus Zweibrücken bemüht sich derzeit, ein besseres Verständnis davon zu bekommen, was in einem Bundesligaverein täglich passiert. Der 31-Jährige absolviert seit Oktober ein dreimonatiges Praktikum im Management-Bereich des 1. FSV Mainz 05. Und das obwohl für ihn parallel die Vorbereitung für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio anläuft.

Sportlich vorerst kein Austausch

Für den Marketing-Studenten geht es zunächst einmal um Einblicke ins Management und die Sponsorenbetreuung der Rheinhessen. "Jeder kann sich ein Beispiel am Fußball nehmen", sagt Holzdeppe über andere Sportarten: "Man guckt sich das an, um herauszufinden, was machen wir schon gut, wo müssen wir noch nachsteuern?“

Einen Austausch mit Spielern und Trainerstab auf sportlicher Ebene wird es aufgrund der Corona-Situation vorerst wohl nicht geben: "Es ist extrem schwierig, Kontakt zur Mannschaft zu bekommen. Wenn sich mal eine Gelegenheit ergeben sollte, würde ich die aber nutzen", so der Leichtathlet.

Auch Carolin Hingst war schon bei Mainz 05

Für gute Zusammenarbeit zwischen Fußballern und Stabhochspringern gibt es durchaus prominente Beispiele. Der ehemalige Hallenweltmeister Tim Lobinger war jahrelang Athletiktrainer bei RB Leipzig und auch der FSV hat in dieser Hinsicht schon gute Erfahrungen gemacht: Stabhochspringerin Carolin Hingst arbeitete bis 2015 als Fitnesstrainerin für die Nullfünfer.

Erste Eindrücke hat Holzdeppe in den vergangenen Tagen schon gesammelt. Er zeigt sich beeindruckt angesichts der "Maschinerie", die hinter einem Fußballverein steht: "Mainz 05 hat eine Geschäftsstelle, die ist so groß wie die des ganzen Leichtathletik-Verbandes. Und das ist nur einer von 36 Profivereinen."

"Für mich findet Olympia statt"

Durchgehend wird Holzdeppe sich auf dieser Geschäftsstelle allerdings nicht aufhalten - am Mittwoch (14.10.) beginnt seine Vorbereitung auf Olympia 2021 in Tokio, auch sein Fernstudium läuft parallel weiter. Ob der Bronzemedaillengewinner von London tatsächlich im kommenden Jahr nach Japan reist, ist derweil unklar. Bisher weiß noch niemand genau, ob die Olympischen Spiele nächsten Sommer trotz Corona stattfinden.

Holzdeppe macht sich darüber allerdings keine Sorgen: "Ich bin da positiv eingestellt, es wurden in diesem Jahr so viele unterschiedliche Sportveranstaltungen organisiert. Für mich findet Olympia statt!" Und vielleicht bekommt er in den nächsten Monaten ja doch noch die Gelegenheit, sich für seine sportliche Vorbereitung etwas von den Mainzer Fußballern abschauen.