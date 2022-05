Mihambo-Trainer Uli Knapp: Emotionen der Goldmedaille waren ein großes Geschenk

Olympiasiegerin, Weltmeisterin, dreimal in Folge deutsche "Sportlerin des Jahres". Das ist Weitspringerin Malaika Mihambo. Trainiert wird sie schon seit einigen Jahren von Uli Knapp aus Hütschenhausen im Landkreis Kaiserslautern.

Den 3. August 2021 wird auch Uli Knapp nie vergessen. Weitspringerin Malaika Mihambo gewinnt Gold. Und Uli Knapp ist ihr Trainer - deshalb ist ihr Olympiasieg auch ein bisschen seiner. Er ist der Goldschmied.

Trainer Knapp: Von Hütschenhausen nach Tokio

"Diese Emotionen bei der Goldmedaille, das war etwas ganz außergewöhnliches", sagt Uli Knapp, so etwas habe er vorher noch nie empfunden. "Es war ein großes Geschenk." Sein Weg auf den Trainer-Olymp war aber doch irgendwie vorgezeichnet. Direkt nach dem Sportstudium in Saarbrücken blieb der Pfälzer aus Hütschenhausen im Landkreis Kaiserslautern im Saarland hängen, wurde saarländischer Landestrainer am Bundesleistungsstützpunkt.

Mihambo schätzt den ausgeglichenen Menschen Uli Knapp

Uli Knapp scheint so etwas wie der geborene Trainer. "Vielleicht habe ich das in meinen Genen, als ich selbst noch Athlet war, aber schon andere trainiert habe, da war ich schon viel mehr an diesen anderen Athleten interessiert als an meiner eigenen sportlichen Entwicklung." Schon mit 12 Jahren war er Trainer daheim beim Turn- und Sport-Verein Hütschenhausen. Malaika Mihambo schätzt seine lange Erfahrung, aber auch die Ruhe und Gelassenheit, die Uli Knapp ausstrahlt: "Ich bin einfach sehr froh, dass ich so einen feinfühligen, netten und ausgeglichenen Menschen an meiner Seite habe."

Uli Knapp, früher Speerwerfer und Pfalzmeister, hat schon einige Athleten an die Spitze gebracht. Speerwurfstar Boris Henry etwa, oder den Ludwigshafener Weitspringer Christian Reif. Aber der Bundestrainer Weitsprung arbeitet in Saarbrücken nach wie vor an der Förderung junger Leichtathleten- und athletinnen. Die Hochspringerin Lea Halmans etwa, immerhin schon deutsche U23-Meisterin, wird von Knapp trainiert. Und auch sie schätzt an ihrem Trainer neben seiner fachlichen vor allem seine menschliche Kompetenz: "Er ist einer, der immer gute Laune hat, und diese gute Laune an alle versprüht, immer mit einer Lockerheit ins Training kommt, was sehr angenehm ist für Athleten. Gerade mal an schweren Tagen, wenn die Beine schwer geworden sind."

Musiker Knapp arbeitet am neuen Bühnenprogramm

Uli Knapp pflegt aber auch seine anderen Talente. Er hätte das Zeug zum Profimusiker gehabt. Er war Gründungsmitglied der Kaiserslauterer Band "Vanden Plas", damals als Keyboarder, und versucht auch heute noch professionell Musik zu machen. "Für mich ist die Musik ein totaler Ausgleich, um von dem Druck, der im Leistungssport entsteht, mal etwas zu entspannen. Für mich hat das etwas von Meditation." Mit seinem langjährigen Freund und ehemaligen Bandkollegen Markus Ziegler arbeitet Uli Knapp gerade an einem neuen Bühnenprogramm. Und ist auch da die treibende Kraft: "Der Uli ist einer, der Menschen motivieren kann", sagt Ziegler, "das ist seine große Stärke, dass er sich in Leute reinversetzen kann, und das Optimale aus ihnen rausholen kann. Das ist eine Gabe."

Knapp will, dass Mihambo ihre Grenzen noch nach vorne verschiebt

Viermal pro Woche fährt Uli Knapp aus dem Saarland nach Mannheim zum gemeinsamen Training mit Malaika Mihambo. Und stellt dort "seine Gabe" immer wieder von neuem unter Beweis. Der Weitsprung-Bundestrainer ist ein feinfühliger Motivator, Beobachter und Leistungsdiagnostiker. "Wenn man es schafft, so eine gute Bindung zueinander zu haben," sagt Mihambo," dann ist es viel einfacher auch im Wettkampf zusammen arbeiten zu können, und auch unter Druck bestehen zu können." Und dieser Druck wird steigen.

Weltmeisterin, Olympiasiegerin, was soll da noch mehr kommen? Uli Knapp sieht in seiner Weltklasse-Athletin noch viel Potenzial: "Genau das ist das Ziel, dass sie noch ein kleines bisschen ihre Grenze nach vorne verschiebt, und ich bin ziemlich sicher, dass sie das schaffen kann." Eine große Athletin mit einem großen Trainer. Die Erfolgsstory wird wohl weiter gehen.