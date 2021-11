"Lauftier" Herbert Steffny: Ehemaliger Marathon-Star mit Leidenschaft für Vögel

per Mail teilen

Biologie, Fotografie und Laufen sind die Leidenschaften von Herbert Steffny. Der ehemalige Marathon-Star führt in Titisee ein unruhiges Leben, das er aber in vollen Zügen genießt.

Er läuft. Immer noch. Mit 68 Jahren. "Ich bin das Lauftier", sagt Herbert Steffny - und das meint er ernst. Nicht ganz so ernst sind die Zeiten, die er heute läuft. Denn er läuft, um sich fit und gesund zu halten. Der Mann aus Trier war mal ein Star der Marathon-Szene. 16 mal Deutscher Meister, Dritter beim New-York-Marathon, Dritter bei der EM 1986.

Olympia 1988: Mit Fieber im Bett

Er war zwar ein talentierter Langläufer - aber erst einmal studierte er Biologie, bevor er im Alter von 28 Jahren zum deutschen Spitzenläufer wurde. Dreimal knackte er die Olympia-Norm - aber nur einmal durfte er zu den Spielen: 1988, Seoul: "Da lag ich am Tag des Marathon-Laufes mit 39 Grad Fieber im Bett." Er hat dieses Pech gut verarbeitet.

"Ich weiß, wie das ist, wenn man von einem Virus gestoppt wird", sagt er - und bedauert seine Nachfolger, die in Tokio im Zeichen des Corona-Virus antraten. Klar, konnte er jeden Sportler verstehen - Olympia ist nun mal der Höhepunkt im Sportler-Leben. "Aber die leeren Stadien - also: Olympia fühlt sich irgendwie anders an", sieht er die Spiele von Tokio auch kritisch.

Corona durchkreuzt Steffnys Pläne

Ihm hat Corona vordergründig auch nur Nachteile gebracht: Seine Lauf-Seminare, seine Lauf-Reisen zu großen Events - sie sind alle unmöglich, in diesen Zeiten. "Ich habe seit 1,3 Jahren quasi Berufsverbot", stellt er fest.

Doch er wusste sich zu helfen. "Es klingt ja fast zynisch - aber Corona sei Dank habe ich den Biologen in mir wieder vorgekramt." Herbert Steffny befasst sich derzeit mit Vögeln. Er schreibt ein Buch über Vogel-Fotografie - für Anfänger mit kleinem Geld bis zu Fortgeschrittenen. Und er wird einen Vogel-Kalender machen. Mit Erklärungen zu jedem der 365 Bilder. Die hat er alle selbst geschossen, denn Fotografie ist seit mehr als 30 Jahren seine dritte Leidenschaft.

Biologie, Fotografie und Laufen machen ihn glücklich

Wie man Bücher schreibt, weiß er. Schließlich ist Steffny der erfolgreichste Autor von Laufbüchern. Gesamtauflage: Mehr als eine Million. Gerade sind eine chinesische Ausgabe und die 10. Auflage seines Lauf-Klassikers erschienen.

Er genießt sein unruhiges Leben in seiner neuen Heimat Titisee. Und er lebt seine drei Leidenschaften: Biologie, Fotografie und Laufen. "Dass ich das alles zum Beruf machen konnte..", sagt er und zögert kurz, um hinzuzufügen: "…das ist schon sensationell."