Qualifikation geschafft - Zehnkampf-Weltmeister Kaul darf sich auf Heim-EM freuen

per Mail teilen

Weltmeister Niklas Kaul kann sich nach einem zwischenzeitlich nervenaufreibenden Zehnkampf auf die Heim-Europameisterschaften im August in München freuen. Er knackte beim Meeting in Götzis die EM-Norm, musste aber kämpfen.

EM-Norm abgehakt, erstmals seit zwölf Monaten einen Zehnkampf überstanden - aber schon wieder spielte der Körper nicht richtig mit: Weltmeister Niklas Kaul hat sich beim Mehrkampf-Meeting in Götzis (Österreich) mit einem starken vierten Platz zurückgemeldet, musste dabei aber wegen einer Fußverletzung kräftig auf die Zähne beißen.

Angeschlagen kämpfte sich der 24 Jahre alte Mainzer an seinem traditionell starken zweiten Tag von Platz elf noch weit nach vorne und übertraf mit 8.303 Punkten den Richtwert für die Europameisterschaften in München (15. bis 21. August) um 203 Zähler. Bei der ersten Mehrkampf-Qualifikation in Ratingen Anfang Mai hatte der Mainzer wegen eines eingeklemmten Nervs im Halswirbelbereich vorzeitig aussteigen müssen.

Kaul wird Vierter vor Kazmirek

Kaul (Bestmarke 8.691 Punkte) fing mit dem deutlichen Sieg im abschließenden 1.500-m-Rennen noch Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied) ab, der als Fünfter mit 8.272 Punkten aber ebenfalls die München-Norm erreichte. Die Verletzung hatte sich Kaul wie schon im Vorjahr bei Olympia in Tokio im Hochsprung zugezogen. Damals musste er im folgenden 400-Meter-Rennen aufgeben, diesmal hielt er durch.

Für die Weltmeisterschaft im US-amerikanischen Eugene (15. bis 24. Juli) besitzt Kaul als Titelverteidiger eine Wildcard. In Götzis machte er aber klar, dass ihn die EM mehr reizt. "Eugene ist mir sowas von egal, wenn ich dafür in München im Olympiastadion stehen kann", sagte Kaul bei "Leichtathletik.de": "Daher war der Gedanke ans Aufhören nach dem Hochsprung relativ schnell weggeschoben."

Comeback von Europameister Abele

Europameister Arthur Abele (Ulm), der nach verletzungsbedingt fast vier Jahren ohne Zehnkampf sein Comeback feierte, blieb am Sonntag im Stabhochsprung ohne gültigen Versuch und trat nicht mehr zum abschließenden 1.500-Meter-Rennen an. Bei der EM in München hat er als Titelverteidiger Startrecht.

Überlegen setzte sich in Götzis Kanadas Olympiasieger Damian Warner mit glänzenden 8.797 Punkten vor Lindon Victor (Grenada/8.447) und dem Schweizer Simon Ehammer (8.377) durch.