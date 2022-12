König Kaul: Zehnkampf-Held "trotz Dellen" im Glück

Zehnkämpfer Niklas Kaul (USC Mainz) sicherte sich bei der Heim-EM in München seinen zweiten großen Titel - und ist nach 2019 erneut Deutschlands "Sportler des Jahres".

Um 17 Uhr 45 war er da. Auf dem roten Teppich im Kurhaus in Baden-Baden. Wie es sich für diesen feierlichen Anlass gehört im schwarzen Smoking mit Fliege. An seiner Seite Freundin Mareike Rösing, eine hochtalentierte Siebenkämpferin. "Das war ein wahnsinnig emotionales Jahr", sagte er dem SWR vor Beginn der Preisverleihung, "und zwar nicht nur positiv emotional." Die ersten zwei Wettkämpfe im Jahr hätten zunächst "Dellen im Selbstvertrauen" hinterlassen. Im Laufe der Zeit sei es dann besser geworden - mit dem EM-Titel in München "als emotionalem Höhepunkt".

Niklas Kaul mit Freundin Mareike Rösing bei der Gala "Sportler des Jahres" IMAGO Pressefoto Baumann

Dass er für dieses EM-Gold nach 2019 zum zweiten Mal zu Deutschlands "Sportler des Jahres" gewählt würde, glaubte er im Vorfeld nicht. "Ich sehe andere vorne. Vinzenz Geiger wäre als Olympiasieger mein großer Favorit." Eben diesen Vinzenz Geiger, Olympiasieger in der Nordischen Kombination, ließ Kaul dann aber deutlich hinter sich. Der Zehnkämpfer lag mit 1256 Stimmen klar vor Geiger (871 Stimmen) und Schwimmer Florian Wellbrock (761).

In Baden-Baden lag Kaul also klar vorne. Bei der Heim-EM im Sommer in München lag der 24-Jährige hingegen lange hinten, bis er dann wieder einmal eine sensationelle Aufholjagd startete. Nach unglaublichen 4:10,04 Minuten zum Abschluss über die 1500 Meter fing der Lehramtsstudent mit 8545 Punkten den lange Führenden Simon Ehammer aus der Schweiz (8468) noch ab. "München wird ab jetzt einen ganz, ganz speziellen Platz in meinem Herzen haben", sagte Kaul, der über die zwei Tage von den Fans getragen wurde: "Emotional ist der EM-Titel noch viel mehr wert als der WM-Titel."

2019 war Kaul in Doha als jüngster Zehnkämpfer der Geschichte sensationell zu WM-Gold gestürmt. Niemand hatte mit ihm gerechnet, er hatte nichts zu verlieren. Doch diesmal war es ganz anders. Kaul hatte nach Doha so viel durchmachen müssen, umso süßer schmeckte der Triumph vor den eigenen Fans. Süß nun auch die Auszeichnung zum "Sportler des Jahres" 2022. Im Rausch der Emotionen hatte Kaul in München sein Olympia-Drama von Tokio fast vergessen, als er aussichtsreich lag, aber verletzt aufgeben musste und im Rollstuhl aus dem Stadion gefahren wurde.

Immer wieder hatte er Probleme mit den Füßen, von der Operation am Ellenbogen an seinem Wurfarm ganz zu schweigen. Doch für München holte Kaul alles aus sich heraus. Die Ehrenrunde im Olympiastadion, der Jubel der Fans, die Party-Stimmung - das war all die Qualen wert. "So etwas habe ich noch nicht erlebt", sagte Kaul: "Etwas ganz, ganz Besonderes." Weltmeister 2019, Europameister 2022. "Was gibt's denn noch" zu gewinnen, fragte Kaul im Scherz. Und na klar, der Goldjunge denkt schon an Olympia 2024 in Paris. "Ich werde mein Bestes geben, dort in einer noch besseren Form zu sein als in Doha und hier", sagte Kaul.

Vertragsverlängerung beim USC Mainz

Um dieses Vorhaben in seinem gewohnten Umfeld angehen zu können, hat er vor vier Wochen seinen Vertrag beim USC Mainz verlängert. Kaul unterschrieb für zwei Jahre und damit bis nach den Olympischen Spielen 2024. "Der USC Mainz ist für mich ein Stück Zuhause geworden", hatte der 24-Jährige, der seit 14 Jahren im Verein ist, erklärt. Ein Vereinswechsel aus finanziellen Gründen habe keine Rolle gespielt: "Mir geht es um das Vereinsleben. Was da für eine Summe im Vertrag steht, ist mir im Prinzip egal."